Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Özel sektör en sonunda ayaklandı...
Mevcut ekonomik sorunların üstüne bir de pandemi krizi eklenince artık dayanacak güçleri kalmadı.
Hükümetin Sosyal Sigorta Prim desteği de Temmuz ayında sona erdi.
Esnaf ve iş insanları en azından bu desteğin sürmesini istiyor.
Hükümet 'kaynak yok' diyor.
Hükümetin adı 'Kaynak yok hükümeti' olsun bari...
Ne zaman kaynak oldu ki sizde...
Sizde dünyanın en büyük kaynağı da olsa siz bunu yönetemezsiniz.
Kaynak kullanımı adalet ister, iyi bir yönetim ister. Maalesef bunlar sizlerde yok.
Hani Türkiye ile ilişkileriniz çok iyiydi...
Hani geleceğe yürüyorduk...
Peki şimdi ne oluyor...
Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası, tüm sektörleri, kendi namına çalışanların ve çalışanlarının sosyal sigorta primlerini ödemeyi durdurmaya çağırıyor.
Esnaf, 'ülkemizde enflasyonist ekonomi etkinliği TL’nin değer kaybının yarattığı devalüasyon ve enflasyon tüm kazanımlarımızı eritip yok etti' diyor.
Belki birkaç sene içinde gelebileceğimiz bu kötü noktaya çok daha erken gelmiş durumdayız diyorlar ve ekliyorlar: Toplumsal varlığı sürdürmek adına geri dönmemek üzere sokakta olacağız...
Battı balık yan gider misali kamuya ait ödemeleri de durdurma kararı aldıklarını da hatırlatıyorlar...
Bir çağrı da Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan geliyor...
Onlar da sosyal sigorta primlerini ödemeyeceklerini söylüyorlar...
Yani işin özü hükümeti takmıyorlar...
Sanayi Odası da 'aylık maaş ve benzeri giderleri 550 milyon TL olan devlet, bu rakamın %2’sine denk gelen katkıyı bile özel sektöre çok görüyor' diyor.
Bu devlet sadece kamu çalışanlarının değil...
Pandemi sürecinden en az hasarla çıkan kamu çalışanları oldu.
Kamu çalışanları gibi özel sektöründe ayakta kalması sağlanabilirdi.
Ama yok...
Hükümet, iş dünyasının sesine de kulak vermek zorundadır.
Esnafın sesine kulak vermek zorundadır.
Çünkü o koltuklarda bunun için oturuyorlar.
Ülkenin lokomotif sektörü İnşaat Müteahhitleri de isyanda...
Onlar da bugün eylem gündemiyle toplanıyor. geniş kapsamlı bir eylemin ayak sesleri bunlar.
Öte yandan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de KKTC’de iş yapan Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı firmanın, köy yollarını yapması için verilen fonsuz malzemelerle, Ercan Havaalanı’nın asfaltlama işlerini yaptığını öne sürüyor.
Gürcafer, Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını, Başsavcılığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet ediyor ve yasalar herkes için geçerli olsun diyor.
Tepeden tırnağa herkes isyanda...
Herkes memur olmak istiyor.
Özel sektör ile kamu arasındaki uçurum her geçen gün daha da artıyor.
Bu dengesizlik seçim günü iyi bir ders verecek siyasilere...
Maaşına zam bekleyen asgari ücretli, ağır vergilerle ezilen esnaf, iş yaptırılmayan iş insanları tepenize binecek sizin.
Uyarıyoruz...
İnsan içine çıkacak yüzünüz kalmayacak.
Bunun farkında mısınız yoksa hala koltuğu nasıl kaptırmam derdinde misiniz?
Emekçinin ahı kimsede kalmaz.
Bunu unutmayın...
MESAJ KUTUSU
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