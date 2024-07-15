Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a gidecek kayıp yakınlarının, 18 Temmuz Perşembe akşamı Ledra Palace sınır kapısına yürüyüş düzenleyecekleri bildirildi.

Haravgi gazetesi, Yunanistan Kayıp Yakınlarının 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıl dönümü sebebiyle çeşitli anma etkinliklerine katılmak adına Güney Kıbrıs’a gideceklerini ve 18 Temmuz akşamı bir yürüyüş düzenleyeceklerini yazdı.

Habere göre kayıp yakınları akşam saat 20.00’de Meclis binası önünden başlayacakları yürüyüşlerini, Ledra Palace’ta sonlandıracak.

Burada yarım saat oturma eylemi gerçekleştirecek olan grup, BM’ye de bildiri verecek.