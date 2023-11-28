Dünden beridir kayıp olan 26 yaşındaki Yusuf Ezer bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün evinden ayrılan ve geri dönmeyen Yusuf Ezer, bugün bulunurken, olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.