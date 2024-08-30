Baf-Pegia’da kayalardan denize düşen 31 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Fileleftheros’un haberine göre, bölgede denize girenler, kayalar üzerinde duran kişinin denize düştüğünü ve kısa süre içerisinde deniz dibinde kaybolduğunu gördü. İhbar üzerine ilgili hava ve deniz unsurlarıyla başlatılan arama sonucunda kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gazete kayalardan düşerek ölen kişinin Baf’ta daimi ikamet eden 31 yaşındaki bir Ukraynalı erkek olduğunu, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini yazdı.