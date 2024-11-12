Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde (KAÜ), Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi kurulduğu duyuruldu.

KAÜ’den yapılan açıklamada, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin, Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olduğunu belirterek, fakültenin günün teknolojisine uygun, eğitimde çağın gerekliliklerini göz önünde bulunduran, hem topluma, hem bilim dünyasına faydalı araştırmalar sunan kompleks bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

İleriki dönemlerde, Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS), Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği gibi alanları da bünyelerine katma hedeflerini açıklayan Keçeci, Kuzey Kıbrıs yükseköğrenim alanında ilkleri yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

-İlkan

Fakültenin ve bölümlerinin açılmasında katkıları olan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa İlkan da, Mühendislik ve Teknoloji kavramlarını entegre ederek, üniversiteye yeni bir yaklaşım kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Prof. Dr. Mustafa İlkan, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nde, öncelikle bilgisayar alanlarına yer verdiklerini söyleyerek, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (IT) lisans ve yüksek lisans ile Bilgisayar Programcılığı ön lisans programlarıyla teknoloji ve mühendislik alanına ilk adımı attıklarını ifade etti.

İlkan, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılan, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (IT) lisans ve yüksek lisans programlarının öğrencileri bilgi teknolojileri ile ilgili alanlarda güçlü bir temelle donatarak, piyasanın bu alandaki temel ihtiyacı olan eğitilmiş insan gücünü hem yerel, hem de uluslararası alana kazandırmak olduğunu ifade etti.

KAÜ yetkilileri, önümüzdeki bahar dönemi öğrenci kabulüne başlayacak Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılan programlarla ilgili detaylı bilgiye üniversitenin resmi web sitesinden (www.auc.edu.tr) ulaşılabileceğini belirtti.