Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında eğitim ve kültürel çalışmalar yürütmek amacıyla dostluk ve iş birliği protokolü imzalandı.

KAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ile Lefke Yardım ve Halk Derneği (LYD) arasında KKTC sınırları içerisinde yaşayan bireylerin ve üniversite öğrencilerinin sosyal ve ekonomik gelişimine olanak sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

KAÜ ve LYD iş birliğinde ulusal ve uluslararası platformlardaki eğitim ve kültürel faaliyetlerin çoğaltılması amacıyla hazırlanan protokole, Alayköy’deki KAÜ Kampüsünde düzenlenen törende KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci ile LYD Genel Başkanı Dr. Emel Yılmaz imza koydu.

-KAÜ Lefke İlçesi’ne bağlı 5 öğrenciye tam burs verecek

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci’nin verdiği bilgiye göre, Lefke Yardım ve Halk Derneği ile imzalanan Protokol sayesinde KAÜ de öğrenim gören öğrencilerin toplumsal konulara duyarlılığının artması ve uygulama becerilerini geliştirerek sosyal hayatlarında başarılı olmalarını sağlamak amacıyla, derneğin yürüttüğü çalışmaları destekleyerek projeler geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Prof. Dr. Gökçe Keçeci, Lefke Yardım ve Halk Derneği ile yapılan protokol sayesinde özelde Lefke halkına ve genelde KKTC de yaşayan kadın üreticilerin ekonomik özgürlüklerini ve el becerilerini geliştirmeleri için üniversite olarak destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Keçeci protokol kapsamında dernek ile ortak geliştirilecek projelerde üniversitenin kapılarını topluma açmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

LYD Genel Başkanı Dr. Emel Yılmaz ile KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci arasında imzalanan dostluk ve işbirliği protokolüne göre, Lefke ilçesinde yaşayan ve KAÜ’ye kayıt yapmak isteyen toplam 5 lisans ve önlisans öğrencisine tam burs imkanı sağlanacak.