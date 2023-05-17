KATİP DEMİR DEVAM EDEN PROJE ÇALISMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Ergün Yahat

Su işleri dairesi Yeniboğaziçi ve Gazimağusa belediyesinin işbirliği çerçevesinde yapılan ortak çalışmalarda sonuna gelindi.

Yeniboğaziçi belediyesi önderliğinde yapılan ortak şu projesi 5 KM alanda yapılıyor. Batıkent ,Saklıkent ,Halken Berkel yanı sıra . Gazimağusa Lefkoşa ana yolu üzerinde bulunan inşaat alanlarınada çekilen yeni su projesi ile bölgeler 3 aylık kısa bir sürede Anamur suyuna kavuşmuş olacak .Çalışmaları yerinde inceleyen Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir göreve gelir gelmez ilk iş olarak bölgelerin büyük sorunu olan su ihtiyacı için kolları sıvadıklarını projeyi baştan sona kadar yürüten su işleri dairesi müdürü Tarkan Çeki ve ekibi Gazimağusa belediyesi ekipleri yanında Yeniboğaziçi ekiplerine halkım adına çok teşekkür ederim dedi..