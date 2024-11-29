Yeni bir araştırmada, "orka" olarak da bilinen katil balinaların, dünyanın en büyük balığı olan balina köpek balıklarını avlamak için özel bir avlanma stratejisi geliştirdiği tespit edildi.

ABD ve Meksika'dan bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada, orkaların, boyları 18 metreye kadar ulaşabildiği için dünyanın en büyük balıkları olarak kabul edilen balina köpek balıklarını avladığına dair ilk kez doğrudan kanıt elde edildi.

Araştırma kapsamında, California Körfezi'nin güney sularını avlanma noktası olarak belirleyen bir katil balina sürüsünün, 2018 ile 2024 yıllarında balina köpek balıklarını avladığı 4 farklı vakanın görüntüleri analiz edildi.

İncelemeler sonucu, sürünün, geliştirdiği özel bir avlanma tekniğinden yararlanarak balina köpek balıklarını avladığı ortaya konuldu. Katil balinaların, iş birliği içinde yürüttükleri saldırılarda, avlarının daha az kas ve kıkırdak içeren alt karın bölgesi (pelvik) ile cinsel organını hedef aldığı görüldü.

Sürünün, bu strateji sayesinde, aldığı darbe sonucu anlık hareketsiz kalan köpek balığının yağ açısından zengin karaciğerine kolayca erişebildiği gözlemlendi.

Bulgular ışığında, katil balinaların, bu türü avlayabilmek için normal avlanma yöntemlerinden farklı bir yola başvurduğu ve koşullara göre yeni stratejiler geliştirdiği belirlendi. Çalışmanın, orkaların avlanma tekniklerini avları ile bulundukları coğrafi konuma göre nasıl adapte ettiğini anlamaya yardımcı olacağı kaydedildi.

Araştırmanın başyazarı deniz biyoloğu Erick Higuera Rivas, "Katil balinaların, avının sadece çok spesifik bir bölgesine erişebilmek için birlikte çalışmaları oldukça etkileyici. Bu, onların ne kadar mükemmel yırtıcılar olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın detaylarına "Frontiers in Marine Science" dergisinde yer verildi.