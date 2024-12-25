Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, başkent Kahire'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ensari, Gazze'ye yönelik saldırıların durması konusundaki anlaşma hakkında "Müzakereler, Kahire ile Doha arasında devam ediyor ve ne zaman anlaşmaya varılacağını tahmin etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Katarlı Sözcü, ateşkesin yanı sıra esir takası konusunda da müzakerelerin Doha'da "teknik düzeyde" sürdüğünü ifade ederek, ateşkes konusunda "belirli bir zamanın öngörülemeyeceğini" vurguladı.

Suriye'de 8 Aralık’ta Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından uygulanan yaptırımlara dair ise Ensari, Suriye halkına uluslararası yardımların ulaşması için "yaptırımların derhal kaldırılması" yönünde çağrıda bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, esir takası için müzakereler yürüten İsrail heyetinin bu gece "iç müzakerelerde" bulunmak üzere Doha'dan ayrılacağı duyurulmuştu.