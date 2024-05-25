Katar Emiri Seyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin resmi bir ziyarette bulunmak amacıyla 27 Mayıs Pazartesi, Güney Kıbrıs’a gideceği haber verildi.

Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gidecek olan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’yi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in karşılayacağını ve ikilinin Larnaka Havalimanı'nda gayriresmi ve baş başa bir görüşme yapacağını yazan Haravgi gazetesi, salı sabahı ise Katar Emiri’nin Başkanlık Sarayı'na gideceğini ve burada resmi karşılama töreni yapılacağını bildirdi.

Resmi karşılama törenini iki liderin baş başa görüşmesi ile daha sonra heyetlerin katılımıyla yapılacak görüşmelerin izleyeceğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in Katar Emiri onuruna yemek vereceğini de belirtti.

Haberde Katar Emiri ile Hristodulidis arasında ele alınacak konular arasında Gazze’ye denizden insani yardım götürülmesi olarak bilinen “Amaltheia” inisiyatifi dahil olmak üzere bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler ve bunları daha da güçlendirmenin yolları, Kıbrıs sorunu ve AB-Katar ilişkileriyle ilgili konuların bulunacağı ifade edildi.

Gazete, Katar Emiri'nin salı günü adadan ayrılacağını ekledi.

-“Amaltheia aracılığıyla Gazze’ye hayati önem taşıyan yardım”

Fileleftheros gazetesi "Amaltheia aracılığıyla Gazze’ye hayati önem taşıyan yardım” başlığıyla yer verdiği bir haberinde, Amerikan Savunma Bakanlığı'na dayanarak Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye taşınan insani yardımın Filistin bölgesi sakinleri açısından hayati önem taşıdığını yazdı.

Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye deniz yoluyla ulaşan yardımın 506 ton olduğunun hesaplandığını yazan gazete, Katar Emiri’nin salı günü Güney Kıbrıs’ta yapacağı temaslarda Amaltheia inisiyatifinin de ele alınacağına işaret etti.

Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Güney Kıbrıs, İsrail hükümeti, BM ve uluslararası sponsorlarla yaptığı iş birliğine de atıfta bulunuldu.

Gazeteye göre Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimî Temsilcisi Büyükelçi Maria Mihail ise BM’de düzenlenen bir münazarada yaptığı açıklamada, Amaltheia inisiyatifinin Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye yönelik önemli yardımın güvenli bir şekilde sağlanmasına ilişkin bir mekanizma olduğunu dile getirdi.

-Lukaidis AKPM’de Gazze konusunu gündeme getirdi

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise Rum milletvekillerinden Yorgos Lukaidis’in, Gazze ve Türkiye’deki durumla ilgili konuyu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Daimî Komitesi toplantısında gündeme getirdiği belirtildi.

Gazete, Lukaidis’in Litvanya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığı Sözcüsü'ne Gazze’de devam eden soykırım ve Filistin topraklarındaki genel durumla ilgili bir soru yönelttiğini ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin şimdiye kadar buna sessiz kaldığına işaret ettiğini aktardı.

Lukaidis, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bu tutumunun, örgütün ilke ve değerleriyle tutarlı olup olmadığı sorusunu da ortaya koydu.

Açıklamasında “Erdoğan hükümetinin muhalefeti susturma konusundaki çabasına” da atıfta bulunan Lukaidis, sözlerinin devamında Türkiye’nin Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş’ın hemen serbest bırakılmasını isteyen AİHM ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararlarına uymamasını da gündeme getirdi.