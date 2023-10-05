SİRİZA Başkanı Stefanos Kasselakis’in dün, Güney Kıbrıs’ta bazı temaslarda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kasselakis’in temaslarına Yunan Askeri Mezarlığı, hapishanede gömülü EOKA mezarları ve Kavazoğlu-Mişaulis Anıtı’nı ziyaret ederek başladığını, ardından da Rum Başkanlık Sarayı’na gittiğini yazdı.

Gazete, Kasselakis’in oldukça dikkatli davrandığını ve dünkü ziyaretinin başından sonuna planlanmış olduğunu kaydederek, bu ziyaretle KKTC için kullandığı “devletçik” ifadesi nedeniyle oluşan karmaşayla ilgili mesajlar vermeye niyetlendiğini belirtti.

Habere göre Kasselakis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmede, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaparken; demokrasi, insan hakları ve hukuk devletini tehdit eden her türlü uluslararası hukuk ihlaliyle mücadele edebilmek için koordinasyon ve işbirliği içerisinde olmanın önemine işaret etti.

Hristodulidis ise, SİRİZA Başkanlığı’na seçilmesinden ötürü Kasselakis’i tebrik ederek, Yunanistan muhalefetiyle olan işbirliğinin devam etmesini diledi.

Habere göre Hristodulidis, Yunanistan ile ortak hedefleri ve arzuları bulunduğunu; bununla birlikte mücadele ettikleri ortak tahrikler de olduğunu ve işbirliğinin bu doğrultuda büyük önem taşıdığını söyledi.

Hristodulidis, Kasselakis’in ilk yurtdışı ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirmiş olmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, bu ziyaretin taşıdığı sembolik ve özlü anlama işaret etti.

Gazete, Kasselakis’in Hristodulidis ile görüşmesinin ardından Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile bir araya geldiğini ve bu görüşmede de uluslararası hukuk ilkelerinin ihlaliyle mücadele edebilmek için işbirliği yapmanın öneminden bahsedilerek, bu konunun siyasi gündemin üst sıralarında olması gerektiğinin vurgulandığını yazdı.

Haberde, Kasselakis’in ELAM dışındaki tüm siyasi partilerin temsilcileriyle de bir araya geldiği kaydedildi.