Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Falyalı ile tanışıklığımız 30 seneden öncesine dayanır…
Gazetede bir yazımızda dönemin Başbakanını eleştirince hemen ertesi gün aradı biraz tehdit eder gibi konuştu!
Telefonu yüzümüze kapattı…
Biz güvenlik güçlerine olayı anlatınca iki gün sonra bir yakını geldi özür dilediğini iletti!
Sonra yine gazetede bu kez bir bakanı eleştirdik…
İki adamını gazeteye gönderdi!
Sevgili Fevzi Tanpınar’ı bize benzetmiş olsalar gerek ki üstüne yürümüşler…
Sonra olmadığımızı anlayınca gitmişler!
Sonra aradan çok zaman geçti bir şekilde tanıştık…
Bu kadar ünlü değildi!
Mütevazi ve sevecen hali dikkatimizden kaçmadı…
Birkaç kere de yüz yüze konuştuk kahve içtik sohbet ettik!
Bir çok söylentiye rağmen hayli yardımsever biri olduğunu gözlemledik…
Eski kötü tanışma günlerini çoktan unutmuştuk!
Böyle bir son olacağını hiç tahmin etmedik aslında…
Ama acı haberi öğrenince de çok fazla şaşırmadık…
Ailesine Allah sabırlar versin!
…
Yaşanan olaydan sonra şimdi herkes dedektif kesilmiş yorum yapıyor…
Hatta Türkiye’den bir takım siyasilerin ve çocuklarının da adı geçiyor!
Tabi ki hepsi bir senaryodan ibarettir…
Ama en önemlisi de aylar önce Sedat Peker’in söyledikleridir!
Sahi bu kadar zaman geçti Peker hala niye bir yorum yapmadı diye de insanın aklına gelmeden edemiyor…
Bu ara çok sessiz!
O açıklamalardan sonra “KKTC’ye Sedat Peker” ayarı çok ilgi görmüştü…
Devamı gelecek dedi ama gelmedi!
Ama şu kaset olayının mutlaka üzerine gidilmelidir…
Peker’in iddiasına göre Falya’nın elinde bulunan tüm kasetler kendi eline geçmiş!
Ne kasetleriymiş bunlar…
Bir çok ünlü ismi ve siyasetçiyi bitirecek kasetler dendi!
O zaman çok üzerinde durulmadı ama şimdi kafalardaki soru işaretleri çok daha büyüdü…
Ne kadar can sıkıcı olsa da!
…
Falyalı cinayetinden birkaç gün önce yine bir takım kaset iddiaları yayılmaya başladı kamuoyunda…
Bu sefer yer yerinden oynayacak dendi!
Çok ünlü bir isim ima edilmeye başlandı…
Ve ardından bu iğrenç katliam yaşandı!
Bildiğimiz bir şey yok ama olayın aydınlanmasından sorumlu olanlar bunu da bir yerlere kaydetmelidir…
Tabi ki çok ciddi bir gizlilik içinde!
En ufak bir ayrıntıyı da gözden kaçırmadan…
Halil Falyalı günahıyla sevabıyla, bir takım bilinmezliklerle hayatını kaybetmiştir ama perde gerisinde ne yaşandı ya da yaşanıyorsa bunların da ortaya çıkarılması elzem hale gelmiştir!
Ve inancımız odur ki, bu cinayetin şifreleri burada değil, Türkiye sınırları içindedir…
Tabi ki dış dünya bağlantılarını da göz ardı etmemek kaydıyla!
…
Bu iş bizi hayli aşar ama…
Şimdi bizim güvenlik güçlerimiz de büyük sorumluluk altındadır!
Hele de mobese kayıtları…
Sahi var mı böyle bir kayıt elimizde!
Hani şu ilk kurulacağında bazı kesimler özel hayatımıza müdahale dilerek ortalığı kalkıp oturtmuştu…
Sadece evinin yakınındaki değil işinden evine gelinceye kadar ki tüm mobeseler!
Muhakkak ki bunların hepsi de polisin elinde inceleme altındadır…
Aslında bu olay çoğunun karşı çıktığı bu cihazlar için de tarihi bir sınav olacaktır!
Ayrıca ne kadar sağlıklı çalıştıklarını da göreceğiz…
Ya da tepede süs olarak durdukları ihtimali de yok değil!
Ama bu soruşturma da en azından Kıbrıs bacağında olanlar bitenlerin sorumluluğu bizim güvenlik güçlerimizin sorumluluk alanındadır…
Haliyle güney ile sınır kapıları da önemli!
Kimi sürat teknesiyle kaçtılar dese de bunu şimdiye kadar ne gören var ne duyan…
Katiller buhar olup uçmadılar ya!
…
Falyalı’nın ölümüne elbette toplum olarak üzüldük…
Hatta siyasiler bile önce derin bir şok yaşadılar ve sonra ardı ardına üzüntülerini dile getirdiler!
Buraya kadar da sadece üzülmek filan yetmez…
Gerekirse Türkiye’deki siyasilerle de iş birliği yapıp devlet erkanı olarak samimiyetlerini göstermek zorundadırlar!
Burası bir turizm ve öğrenci ülkesidir…
Ekonomiye çok ciddi kazançlar bu iki sektörden akmaktadır!
Bunların önümüzdeki süreçte zarar görmemesi için olayın faili meçhul olarak kalmaması da hayati değerdedir…
…
Bir de aklımıza takılan olayın medya tarafı var tabi ki…
Falyalı aynı zamanda son zamanlarda medyaya da merak salmış ve kurduğu sitelerde çok sayıda meslektaşımızı istihdam etmişti!
Onların bundan böyle akıbetini de düşünmeye başladık…
Bir çok güzel isim şimdi onun sahibi olduğu medya kuruluşlarında görev yapıyor!
Eminiz ki gelecekleri için kuşku duyuyorlardır…
Onları da göz ardı etmemiz mümkün değildir!
Bakalım şimdiye kadar medyayı kullananlar ve bundan ciddi siyasi rant edenler de düşünecekler mi?
MESAJ KUTUSU
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