Kasaplar Birliği Başkanı Akbıçak ve Tansel Et Pazarı işletmecileri teminata bağlandı
Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Gümrük Rüsumat Dairesi ve Veteriner Dairesi tarafından yapılan şok kaçak et operasyonu kapsamında, tutuklanan Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, Kasap dükkanı sahibi Tansel Dağaşaner ve Hüseyin Dağaşaner tutuklanmasının ardınan mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
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