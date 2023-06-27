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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Gümrük Rüsumat Dairesi ve  Veteriner Dairesi tarafından yapılan şok kaçak et operasyonu kapsamında, tutuklanan Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak,  Kasap dükkanı sahibi Tansel Dağaşaner ve Hüseyin Dağaşaner tutuklanmasının ardınan mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.  Şaban, zanlı Halil Akbıçak ile Tansel Dağaşaner’in Sahte Belge Düzenleme ve Gümrüksüz mal tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 23.06.2023 tarihinde saat 14.30’da Küçük kaymaklıda Lefkoşa’da sakin Halil Akbıçak’ın yaptığı Akbıçak isimli işyerinde Gümrük ve Rusumat Dairesi, Veteriner Dairesi ve polis ekiplerince alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde 563  kilogram ağırlığında kemikli sığır eti ve 366 kg ağırlığında karkas kuzu etinin KKTC’de bir mezbahadan kesilmeyerek gümrüksüz olarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, yürütülen soruşturmada Halil Akbıçak’ın konu etleri Ali Üzüm’den aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, yine aynı gün 16.30’da Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren işletmeciliğini Tansel Et Pazarı isimli işyerinde  Gümrük ve Rusumat Dairesi, Veteriner Dairesi ve polis ekiplerince alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde 387 kg ağırlığında kemikli sığır  etinin KKTC’de bir mezbahadan kesilmeyerek gümrüksüz olarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, Demirhan Polis Karakolu ile eş zamanlı olarak Ali Üzüm’den soruşturma yapıldığını ve iki ayrı gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, Ali Üzüm’ün etlerin üzerindeki mühürden haberdar olmadığını beyan ettiğini ve konu mührün Veteriner Dairesi’ne ait olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, meselede yürütülen ileri soruşturmada etleri getiren şahıslardan birininde şuan huzurda bulunan zanlı Hüseyin Dağaşaner’in de olduğunu bu bağlamda zanlınında tutuklandığını belirtti. Polis meselenin soruşturmanısın devam ettiğini ancak zanlıların etki etme olasılığı kalmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlıların ileride davalarında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, hafada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ek olarak zanlı Hüseyin Dağaşaner için KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, diğer zanlılar için ise yine KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz ayargılanmasına emir verdi.