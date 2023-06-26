Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Gümrük Rüsumat Dairesi ve Veteriner Dairesi tarafından yapılan şok kaçak et operasyonu kapsamında, tutuklanan Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak ve Kasap dükkanı sahibi Tansel Dağaşaner tutuklanmasının ardınan mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Şaban, zanlı Halil Akbıçak ile Tansel Dağaşaner’in Sahte Belge Düzenleme ve Gümrüksüz mal tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 23.06.2023 tarihinde saat 14.30’da Küçük kaymaklıda Lefkoşa’da sakin Halil Akbıçak’ın yaptığı Akbıçak isimli işyerinde Gümrük ve Rusumat Dairesi, Veteriner Dairesi ve polis ekiplerince alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde 563 kilogram ağırlığında kemikli sığır eti ve 366 kg ağırlığında karkas kuzu etinin KKTC’de bir mezbahadan kesilmeyerek gümrüksüz olarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, yürütülen soruşturmada Halil Akbıçak’ın konu etleri Ali Üzüm’den aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, yine aynı gün 16.30’da Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren işletmeciliğini Tansel Et Pazarı isimli işyerinde Gümrük ve Rusumat Dairesi, Veteriner Dairesi ve polis ekiplerince alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde 387 kg ağırlığında kemikli sığır etinin KKTC’de bir mezbahadan kesilmeyerek gümrüksüz olarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, Demirhan Polis Karakolu ile eş zamanlı olarak Ali Üzüm’den soruşturma yapıldığını ve iki ayrı gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, Ali Üzüm’ün etlerin üzerindeki mühürden haberdar olmadığını beyan ettiğini ve konu mührün Veteriner Dairesi’ne ait olmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, meselede soruşturmanın devam ettiğini, Demirhan Polis Karakolu ile eş zamanlı bir tahkikat yürütüldüğünü ve etlerin nereden geldiği, nerde, kimin tarafından mühürlendiği ve kimlere ne şekilde satıldığının araştırılacağını anlattı. Polis, zanlıların soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 1 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.