19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Karting Gençlik Yarışı” yapıldı.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nce düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan Karting Gençlik Yarışı, Gençlik Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Karting Kulübü organizasyonunda Cemsa Karting & Sporting Center tesislerinde yer aldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, yarışın startını verirken, yarış sonunda kazananlara ödülleri takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Gençlik Dairesi’nin gençlik haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerin duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin birçok alanda yeteneklerini sergilediklerini söyleyen Ataoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na yakışır şekilde gösteriler ve etkinlikler izlemekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Açıklamaya göre, Karting Gençlik Yarışı’nda dereceye girenler şöyle:

Mini klasmanı:

"1.Eren Ortaç, 2.Asil Özbahadır, 3.Su Karalım.

Junior klasmanı:

1.Hasan Onalt, 2.Rüzgar Miralay, 3.Rüzgar Okman.

Senior klasmanı:

1.Demir Göksan, 2.Metin Bıçkıcıoğlu, 3.Gazi Yuca.

Master klasmanı:

1.Güner Ballı, 2.Canay Sakallılar, 3.Fahri Altınok"