Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katılıyor.

İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.

Bu arada bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AFAD Başkanı Okay Memiş bölgeye intikal etti.

Bakanlar Yerlikaya, Memişoğlu, Ersoy ile AFAD Başkanı Memiş, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ilgili birimlerin amirleriyle bölgedeki bir otelde gelişmelere ilişkin toplantı gerçekleştiriyor.

Saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiği belirtilmişti.