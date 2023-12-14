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 Karşıyaka Köyü’nün doğusunda yarın elektrik kesintisi olacak

Kıb –Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti  09.30-12.30 saatleri arasında olacak.