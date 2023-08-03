Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlıkla kayıt temini ve polise yalan beyanda bulunma suçlarından tutuklanan Romanya uyruklu 30 yaşındaki Aurelia Sandu ile 51 yaşındaki eşi Ürdünlü Abdel Qader Zakı Qader Al Jamal mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar hakkındaki olguları aktaran polis memuru Mustafa Gözbaşı, Aurelia Sandu’nun 2 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.47 raddelerinde Metehan Kara Giriş kapısından sahte davranışla sürücüsü olduğu NNP 061 plakalı aracın sigortasını beyan etmeyip, kendisine ait fakat Güney Kıbrıs’ta bulunan PHX 160 plakalı aracın zirve sigortaya ait sigorta poliçesini görevli muhaceret memuruna vererek ve KKTC'ye giriş yaparak sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlı ile eşi Abdel Qader Zakı Qader Al Jamal’ın aynı gün KKTC’ye giriş yaptıkları araçla Lefkoşa’da kaza yaptıklarını ifade etti. Kaza esnasında Aurelia Sandu’nun aracı kullandığını kaydeden polis, ancak kaza mahaline giden ekiplere sürücünün Abdel Qader Zakı Qader Al Jamal olduğuna dair yalan beyan verildiğini açıkladı. Polis, Aurelia Sandu’nun sahtekarlıkla kayıt temini ve polise yalan beyan verme, Jamal’ın da polise yalan beyanda bulunma suçlarından tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiğini dile getirdi. Gözbaşı, Güney Kıbrıs’ta sakin zanlıların cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların

7 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.