Karayolları Dairesi müdürlüğündeki yeni yapılanma ile personelin daha iyi organize edildiğini, araçların tamir edilmesi sürecinin ve tam teşekküllü bir Karayolları Dairesi oluşturma yönünde planlamaların başladığını belirten Arıklı, “Anavatan Türkiye sağolsun, her alanda olduğu gibi KKTC’nin karayollarına önemli katkılarda bulundu.

Karayolları Dairesi bu yolların yüksek standartta tutulmasından sorumlu ancak ne yazık ki bir türlü yeterli bütçe alınamıyor. Hükümetimizin bu konuya gerekli önemi vermesi ve insanımızın yollardaki can güvenliğinin sağlanması için gerekli bütçenin ayrılmasını istiyoruz” dedi.

Bakan Arıklı, Karayolları Dairesinin sorumluluk alanı içerisinde toplam bin 651 km’lik yol bulunduğunu, türlü imkânsızlıklara, araç ve personel eksikliklerine rağmen yol projeleri ürettiğini, ana arterlerin temizlenmeye başlandığını ve yatay ve düşey işaretlemeler konusunda da sorumluluğunu yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ve geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ekonomik ve işbirliği protokolünün gereklerini yerine getirmek için çalışacaklarını, ancak devletin vergi gelirinin artması için yapılacak düzenlemelerin ardından karayollarına gerekli önemin verilmesini ve bu konuda ısrarla bütçe artırımı talep edeceğinin altını çizen Arıklı, Karayolları Dairesi’nin şu anda personel ve araç eksikliğinin giderilmesi için çalıştıklarını, dairenin envanterinde bulunan bazı araçların ülkede tamir edildiğini, Yol Boya Çizgi Makinesi ve bir kamyonun Türkiye Cumhuriyeti’nde tamir edilmeleri için Bakanlar Kurulu tarafından karar alındığını kaydetti.

Bakan Arıklı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü yaklaşık 6 bin 500 adet trafik levhasını söküp yerine yenilerini monte etti. Toplamda 1402 metre karelik yerleşim yerlerini gösteren tabela sökülüp yenilendi. Sökülen tüm tabelalar Karayolları Dairesi’nin deposunda. Dairenin sorumluklarından bir tanesi de bu tabelaların restore edilip ihtiyaç olduğunda kullanılması. Bu servetin heba olmasına izin vermeyeceğiz. Böylelikle gelecek 10 yıl boyunca ülkenin tabela ihtiyacı karşılanmış olacak”

Bakan Arıklı, Karayolları Dairesi tarafından gerek proje gerekse sahada yapılan çalışmaları da sıraladı