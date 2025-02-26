Halkın Partisi (HP) Girne İlçe Başkanı ve Merkez Yürütme Organı Üyesi Çağın Çağatay Karataş, Girne’de yapımına başlanan yeni devlet hastanesinin hâlâ tamamlanmadığını belirterek, "Dr. Akçiçek Hastanesi daha ne kadar dayanabilecek?" diye sordu.

HP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Karataş, “Dr. Akçiçek Hastanesi’nin kapasitesi yetersiz, hastane bölgedeki artan nüfusa hizmet vermekte zorlanıyor” dedi.

Yeni hastanenin Kasım 2023’te tamamlanacağının duyurulduğunu ancak bu tarihin önce Nisan 2024’e, ardından Aralık 2024’e, daha sonra Nisan 2025’e ertelendiğini ve son olarak 2026 yılına ötelendiğini kaydeden Karataş, gecikmelerin nedenlerini sorguladı.

Hastaneden hizmet bekleyen hastaların şikayetlerinin arttığını söyleyen Karataş, mevcut proje ve yatırım planlarının 2022 yılındaki haliyle mi kalacağını, teknolojik altyapı ve yatak kapasitesinde güncellenme yapılıp yapılmayacağını sordu.

Projelerin belirli bir planlama çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Karataş, plansız ilerleyen projelerin başarısız olmaya mahkûm olduğunu ifade etti.