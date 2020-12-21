Derviş Gezer

PCR testini yapan bu ülkeye yavaş yavaş girebilmeli.
Karantina evlerde zorunlu olmalı.
Gelenin kontrolunu ve denetimini Devlet gözetmeli.
Korunma süresini aşana da boyunca ceza vermeli.
Biter mi?
Evet biter.
Dünya karantinadan vazgeçiyor.
Bizde ise karantina artırımı yaşanıyor.
Neden?
Çünkü ortalık velveleye veriliyor.
O zaman?
O zaman artır karantinayı gitsin.
Kolay iş.
Ama biz ne yapıyoruz?
Dereboyunda korunaksız gezmek istiyoruz.
Maskesiz meyhane ahkamı yapmak istiyoruz.
Barlarda, clublarda eller havaya istiyoruz.
Kucak kucağa instagram story atmak istiyoruz.
******
Dünyada şimdilerde karantina anlayışı terkediliyor.
Mart 2020’de vardı, Aralık 2020’de yok.
Çünkü karantina ekonomileri felç etmiş.
Karantina devlete ağır yükler bindirmiş.
Karantina halkı rahatlığa sevketmiş.
Oysa Corona belası kişiye özel neredeyse.
Kişi kendini kollamalı.
Bir sorumluluk olayı.
Kişi karşısındakini korumalı.
Hijyene dikkat etmeli.
Mesafesini sağlama almalı.
Aslında olay sadece bundan ibaret.
******
Ama biz her zamanki gibi kolaya kaçıyoruz.
Kapatalım Güney kapılarını.
Çünkü orda pozitif vaka var.
Uçaklar gelmesin.
Çünkü Türkiye’de pozitif vaka var.
Ama öte yanda ekonomi var.
Devletin gelirleri, Turizm var.
Bileklikle iş çözümlenebilecekti.
Ancak bileklik meselesi de realize olamıyor bir türlü.
Ancak kapanma artık makul bir sebep değil.
İzole olmak gerçekçi değil.
Çünkü bugünlerin yarınları var.
Çünkü biz yarınlarda yine yaşıyor olacağız.
******
Yasak kafası sürdürülebilir olamaz.
Bu kafa ekonomimizi duvara toslatacak.
2021’de belimizi doğrultamayabiliriz.
Turizm başlarsa açılacak otel bulamayabiliriz.
Üniversitelerde okutacak öğrenci göremeyebiliriz.
Küçük ve orta ölçek iflasa sürükleniyor.
Müteaahhit firmalar dibe vuruyor.
Bu yüzden daha serinkanlı olmak zorundayız.
Sırf korunmadan yaşayalım diye bunu yapamayız.
Daha akl-ı selim düşünmeliyiz.
Yoksa bunun bedelini 2021’de çok fena ödeyeceğiz.