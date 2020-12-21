banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Karantina sistemi yavaş yavaş terkedilmeli

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

21 Aralık 2020, 04:24

PCR testini yapan bu ülkeye yavaş yavaş girebilmeli.

Karantina evlerde zorunlu olmalı.

Gelenin kontrolunu ve denetimini Devlet gözetmeli.

Korunma süresini aşana da boyunca ceza vermeli.

Biter mi?

Evet biter.

Dünya karantinadan vazgeçiyor.

Bizde ise karantina artırımı yaşanıyor.

Neden?

Çünkü ortalık velveleye veriliyor.

O zaman?

O zaman artır karantinayı gitsin.

Kolay iş.

Ama biz ne yapıyoruz?

Dereboyunda korunaksız gezmek istiyoruz.

Maskesiz meyhane ahkamı yapmak istiyoruz.

Barlarda, clublarda eller havaya istiyoruz.

Kucak kucağa instagram story atmak istiyoruz.

******

Dünyada şimdilerde karantina anlayışı terkediliyor.

Mart 2020’de vardı, Aralık 2020’de yok.

Çünkü karantina ekonomileri felç etmiş.

Karantina devlete ağır yükler bindirmiş.

Karantina halkı rahatlığa sevketmiş.

Oysa Corona belası kişiye özel neredeyse.

Kişi kendini kollamalı.

Bir sorumluluk olayı.

Kişi karşısındakini korumalı.

Hijyene dikkat etmeli.

Mesafesini sağlama almalı.

Aslında olay sadece bundan ibaret.

******

Ama biz her zamanki gibi kolaya kaçıyoruz.

Kapatalım Güney kapılarını.

Çünkü orda pozitif vaka var.

Uçaklar gelmesin.

Çünkü Türkiye’de pozitif vaka var.

Ama öte yanda ekonomi var.

Devletin gelirleri, Turizm var.

Bileklikle iş çözümlenebilecekti.

Ancak bileklik meselesi de realize olamıyor bir türlü.

Ancak kapanma artık makul bir sebep değil.

İzole olmak gerçekçi değil.

Çünkü bugünlerin yarınları var.

Çünkü biz yarınlarda yine yaşıyor olacağız.

******

Yasak kafası sürdürülebilir olamaz.

Bu kafa ekonomimizi duvara toslatacak.

2021’de belimizi doğrultamayabiliriz.

Turizm başlarsa açılacak otel bulamayabiliriz.

Üniversitelerde okutacak öğrenci göremeyebiliriz.

Küçük ve orta ölçek iflasa sürükleniyor.

Müteaahhit firmalar dibe vuruyor.

Bu yüzden daha serinkanlı olmak zorundayız.

Sırf korunmadan yaşayalım diye bunu yapamayız.

Daha akl-ı selim düşünmeliyiz.

Yoksa bunun bedelini 2021’de çok fena ödeyeceğiz.

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim