Lefkoşa, 16 Mart 23 (TAK): Baraka Gençlik Tiyatrosu’nun hazırladığı, “Radyum Kızları” hakkında belgesel oyun olan “Karanlıkta Işıldayanlar” cumartesi akşamı saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelenecek.



Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, oyuna 7 yaş üzeri tüm tiyatro severler davet edildi.

Oyunun, izleyicileri 1900’lerin başına götürdüğü ve dönemin dans ve müzikleriyle buluşturduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca kadının ve emeğin özgürleşmesi mesajını verdiği de kaydedildi.

Harmancı: “İsias’ı hatırlattığınız için teşekkür ederiz”

Açıklamada, salı akşamki gösterime katılan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın, gençleri tebrik ettiği ve oyundaki mahkeme sahnesinde İsias hakkındaki toplumsal sorumluluğu hatırlattıkları için genç oyunculara teşekkür ettiği belirtildi.

1 saat süren tek perdelik oyunun biletleri 20 TL olup, girişten veya Khora Kitap Cafe’den temin edilebiliyor

(AF/YIL)