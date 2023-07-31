Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında Kıbrıslı Türklerin ilelebet bu topraklarda yaşayacağını vurguladı.

Karanfil, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümü olan 1 Ağustos’un bu yıl da coşkuyla kutlandığını ifade etti.

Osmanlıdan miras bu coğrafyada büyük zorluklara rağmen güzel bir cumhuriyet kurulduğunu, KKTC bayrağının sonsuza dek bu topraklarda dalgalanacağını belirten Karanfil, mesajında şunları da kaydetti:

“Verilen mücadelede özgürlüğümüzü Anavatanımıza, Silahlı Kuvvetlerimize, Türk Mukavemet Teşkilatı’na, mücahitlerimize, kahraman Kıbrıs Türk halkına borçluyuz. Bu bağlamda bağımsızlığımızın bayramı olan bu günü kutluyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun.”