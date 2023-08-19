Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, Pile-Yiğitler yolu yapımında gösterdiği kararlılıktan ve haklı tepkiden dolayı hükümeti kutladı, BM’yi ise uluslararası hukuka riayete davet etti.

Civelek yaptığı yazılı açıklamada, karma nüfuslu Pile köyünün, KKTC'ye ulaşım konusunda yıllardır büyük sıkıntılar çektiğini ifade ederek, KKTC hükümetinin, bu nedenle Türklerin insani ihtiyacı olan Pile-Yiğitler yolunun yapımına başladığını kaydetti.

Ancak Birleşmiş Milletler askerlerinin “ara bölge” olduğu gerekçesiyle yol yapımına müdahale etmeye çalıştığını belirten Civelek, KKTC sınırları içindeki yola barikatlar kurarak, yol yapımını engellemeye çalışmanın, BM’nin haddini aşan bir tavır olduğunu kaydetti.

Yol yapımını engellemek için fiziki güç kullanan BM askerlerine aynı yöntemle karşılık verilerek, barikatların kaldırıldığını ifade eden Civelek, “Hiçbir kuvvet KKTC’nin egemenlik haklarını istismar edemeyeceği gibi bu hakların icrasını da engelleyemez” dedi.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Civelek, bu hususta gösterdiği kararlılıktan ve haklı tepkiden dolayı hükümeti kutlarken, BM’yi de uluslararası hukuka riayete davet etti.