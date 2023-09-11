Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Azerbaycan’da düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durumlar Yönetimi 2.Bakanlar toplantısına katıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Devletler Teşkilatına üye ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci üye sıfatıyla KKTC heyetinin katıldığı toplantı 6-8 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de yer aldı. Toplantıya katılan KKTC heyetinin başkanlığını İçişleri Bakanı Dursun Oğuz yaptı.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC’de meydana gelebilecek herhangi bir Afet ve Acil Duruma karşı Acil Yönetim Planı’nın hazır olduğunu söyledi.

Oğuz, deprem sonrasında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Savunma Mekanizmasının, Türk Dünyası topraklarında meydana gelebilecek afetlerde acil durum desteğini sağlamak, insani ve tıbbi yardım ulaştırmak, barınma ihtiyacını gidermek gibi faaliyetlerde bulunabileceğini ifade etti.

KKTC’nin afet ve acil durum iş birliğinin ve koordinasyonunun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi başta olmak üzere her türlü çalışmada yer almaya ve destek vermeye kararlı olduğunu vurgulayan Oğuz, KKTC’nin, TDT’nin sivil koruma mekanizması çatısı altında ele alınacak tüm konularda katkı koymaya, deneyimlerini paylaşmaya ve ortak bir tatbikat yapmak için ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından üye ülke bakanları tarafından yapılan müzakerelerle ilgili hazırlanan deklarasyon metni imzalandı.

Türk Devletleri Teşkilatı arama kurtarma ekiplerinin katılımı ile Bakü yakınlarındaki Alat Limanı’nda kaza ve acil durumlara yönelik ortak “Bakü 2023 Uluslararası Tatbikatı” gerçekleştirildi. Tatbikata, KKTC heyeti gözlemci olarak katıldı.