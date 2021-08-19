Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Devlet erkanı ağız birliği yaparak diline doladı…
Kapanma filan düşünmüyorlarmış!
Üstüne basa baka bunu vurguluyorlar…
Bunu neye göre söylediklerinin gerekçelerini açıklamıyorlar!
Herhalde hepsi de kahin kesilmiş olsalar gerek…
Oysa şu anda hem de yaz mevsiminin tam ortasında vakalar tavan yapmış durumda!
Sonbahara girdik ardından kış geliyor…
Hani hep derler ya soğuklarda vakalar daha artıyor!
Allah verede vakalar artmasın aksine düşsün…
Tabi ki kapanmayalım!
Zaten yeni bir kapanmayı hem özel sektör hem de esnaf bundan böyle kaldıramaz…
Zaten hükümet edenler kapanma dönemlerinde yeteri kadar bu kesime destek olamadılar!
Belli ki bu kez tamamen çuvallayıp çaresizlik girdabında çırpınıp dururlar…
Onun içindir fazla iddialı konuşmanın hiçbir anlamı da faydası da yoktur!
Sen hükümet olarak önlemini al, sağlam bir aşılama ve takip sistemi kur, kapanmamak için üzerine düşenleri yap…
Yap ki ortada tam anlamışla sağlam bir devlet ve anlayışı olduğu güvencesiyle vatandaş da rahat olsun!
Zira vatandaş da sorumluluğunu bilmek zorunda…
Bir çoğu şu anda artık bu işi şaka gibi gördüğü için fazlasıyla rehavete kapıldığından bunun bir bedelinin de olabileceğini de bir yerlere yazmak gerek!
Hele de kalabalık mekanlarda ne maske takılıyor ne mesafe var ne da hijyene dikkat eden…
…
İçişleri Bakanlığında görevli bir okurumuz aradı sitem etti…
Muhaceret ve Kimlik Dairesi gibi dairelerde Suriyeli patlaması yaşanıyormuş!
Bu konuda endişeli olduklarını ifade ediyorlar…
Artık bakanlığa gelenlerin birçoğu Türkçe konuşmuyormuş!
Ne olacak halimiz diye şikayet ediyorlar…
Üst makamlara sormalarını salık verdik!
Sahi bu akın nereden geliyor…
Ya da neden geliyorlar?
Konuyu araştırıp yine bu köşeden sizlerle paylaşacağım ama en sağlıklı bilgiyi de yine devlet erkanının vermesi gerekiyor…
Göçmenler konusunda yeni bir politika mı belirlendi de bizde kimsenin haberi yok!
Bu insanlar ne yiyip ne içecekler, nerede barınacaklar, nerede istihdam edilecekler…
Kesinlikle açığa çıkması gereken bir konudur bu!
Türkiye’den buraya muhaceret yasağı nedeniyle gelen binlercesi eski işlerine dönmeyi beklerken Suriyeliler de şimdi nereden çıktı?
Kıbrıs Türk kimliği zaten yeteri kadar bozulmuştur bir de bunlar eklenirse vah halimize artık…
…
Büyük vaatlerde iktidara gelenler hep elektriği ucuzlatacaklarını iddia etmişlerdi…
Bir de yolsuzluklara ve hortumculara karşı büyük bir mücadele vereceklerdi!
Kulağa hoş gelen söylemlerdi bunlar…
Ama başaramadılar işte!
Aksine kurum yakıtsız kaldı…
Şimdi de elektrik kesintileri yaşanıyor kavurucu sıcaklarda!
Bu arada idare etsin diye gelen yakıt konusunda da çeşitli şaibeler var…
Hadi şanssızlıktır diyelim!
Yani insan çıkar da vatandaştan bir özür dilemez mi?
Ayıp değil ki ayrıca!
İnsanları insan yerine koyun lütfen…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Süleyman ULUÇAY, CTP G.Mağusa Belediye Başkan adaylığınız artık kesinleşmiş ve iş resim açıklamaya kalmış, hayırlı olsun. Bölgede çetin bir yarış olacak diyorlar şimdiden sokaklara inmekte yarar görüyoruz…
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Sayın Kutlu EVREN, bakanlık dairelerinde son birkaç haftadır Suriyeli akını gözlemleniyormuş. Çalışanlar durumdan epey rahatsız olduklarını belirten mesajlar gönderiyorlar hayırdır işin sırrı nedir bilginiz var mı?
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Sayın Resmiye CANALTAY, Lefkoşa çevre yolu için açılan yeni büyük çemberin aydınlatma ve çevre düzenlemesi konusunda bizzat size özel görev verildiğini duyduk. Sitem edenler haklı zira aydınlatma olmayınca trafik kazaları da beraberinde geliyor…
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Sayın İsmail ARTER, siyasetteki son gelişmelerden sonra haziran ayında yapılacak olan yerel seçimlerde aday olup olmayacağınız tartışma konusu olmuş. Bazı partilerden adaylık konusunda teklif aldığınız da söyleniyor, zor bir karar olacak değil mi?
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Sayın Erdal Hacı MULLA, elektrikte yaşanan yakıt komedisinden sonra sizin haklı çıktığınız ve yetkililerin temasa geçmek için girişim başlattıklarını duyduk. Biz de merak etmiştik derin sessizlik ne zaman sona erecek!
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Sayın Hüseyin CAHİTOĞLU, sizin müsteşarlık ataması bu hafta sonuna kadar tamamlanıp resmi olarak açıklanmayı bekliyor. Bu arada bu makama talip olan partililer fena halde içerledi parti içi muhalefete başlamak için düğmeye basmaya hazırlanıyorlar!
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Sayın Tufan ERHÜRMAN, minik Toprak elinize bir hayli yakıştı ancak bunu fırsat bilenler bu işi tamamen size yüklemesinler. Bunun dozunu iyi ayarlamak gerek değil mi? Minik yavruya bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar dileriz…
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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, kızınızın nişan günü yaklaştıkça evde heyecan ve hazırlıklar tavan yapmış. Nişan sonra düğün hadi bakalım artık torunlara hazırlanma vaktidir. Genç çifte şimdiden ömür boyu mutluluklar dileriz…
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Sayın Cafer GÜRCAFER, ortak eylem kararı yerinde ve doğru bir karardı ancak üyeleriniz geç alınmış bir karar olarak nitelendiriyorlar. Zira artık ağlamayana bu devirde kimse karnını doyursun diye erzak dağıtmıyor. Gazanız mübarek olsun…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, hem aşırı sıcaklar hem de parti ve bakanlık işleri birbirine eklenince artık biraz da evde dinlenmek şart oldu gözüküyor. Büyük geçmiş olsun şunu da unutmamak gerek ki dünyada ki en önemli şey aile ve sağlıktır.