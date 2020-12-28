banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Kapanma değil kontrollü açılım

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

28 Aralık 2020, 04:05

Henüz ortaya bir plan koyamadık.

Aşı sonrası ne yapacağız bilinmezde.

Pandemi sonrası ekmek parası bulunacak mı?

Post-Pandemide nasıl bir turizm yapılacak?

Üniversiteler nerede kalmıştık diyebilecek mi?

İşletmeler kepenk açabilecek mi?

Ödenmeyen krediler Bankalara nasıl yansıyacak?

Bu konularda hazırlığımız var mı?

*****

Üst kurul kapanarak süreci yönetiyor.

Bu onların görüşü.

Ama öte yandan Allah’ın kelamı da değil.

Denetim ve kontrol ile olmaz mıydı?

Kapanma temiz iş diye düşünüldü belli ki!

Oh kapanalım, kafalar rahat etsin.

Peki yarın?

Bulaş yok diye rahat ettik bugün.

Peki, aç kalınca!

Evlada harçlık veremeyince?

Devlet maaş ödeyemeyince!

******

Neden sakız çiğnerken yürüyemiyoruz?

Hadi bilmiyoruz ama denemekten de korkuyoruz.

İlle bir işi yaparken, öteki baltalanacak.

Olmaz mıydı kontrollu bir açılım?

Olmaz mıydı denetimli bir yeni yıl.

Trafikte 4 koldan pusu kurmayı biliyoruz da.

Restaurant ve otel mi kontrol edilemeyecekti!

Neden kontrol yerine kapanma?

*****

Yarınlarda ne olacak?

Yoksulluk bu denli tetiklenirken hele?

Üst kurul halka harçlık mı dağıtacak?

Hasta olmadınız susup, mide sesinizi dinleyin mi denecek?

Olmuyor arkadaşlar.

Kaş yapıyoruz ama gözler çıkarılıyor.

Daha uzun vadeli düşünebilmeliyiz.

Denetim ve kontrol es geçilip, yasağa sığınılamaz.

******

Bu noktada esas görev Başbakanın.

Derhal bir açılım planı yapmalı.

Yarın ne yapacağızı tasarlamalı.

Denetim ve kontrollu açılımı sağlamalı.

Yoksa yoksulluk göstere göstere geliyor.

Ve yoksulluğun hesabı Saner’den sorulacak.

Hem de bu hesabı ilk kim soracak biliyor musunuz?

Bugün kapanmaya cibbana çekenler soracak.

En çok onlar bağıracak.

En çok onlar şikayet edecek.

Saner’e bir dost uyarısı.

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim