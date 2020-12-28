Derviş Gezer

Henüz ortaya bir plan koyamadık.
Aşı sonrası ne yapacağız bilinmezde.
Pandemi sonrası ekmek parası bulunacak mı?
Post-Pandemide nasıl bir turizm yapılacak?
Üniversiteler nerede kalmıştık diyebilecek mi?
İşletmeler kepenk açabilecek mi?
Ödenmeyen krediler Bankalara nasıl yansıyacak?
Bu konularda hazırlığımız var mı?
*****
Üst kurul kapanarak süreci yönetiyor.
Bu onların görüşü.
Ama öte yandan Allah’ın kelamı da değil.
Denetim ve kontrol ile olmaz mıydı?
Kapanma temiz iş diye düşünüldü belli ki!
Oh kapanalım, kafalar rahat etsin.
Peki yarın?
Bulaş yok diye rahat ettik bugün.
Peki, aç kalınca!
Evlada harçlık veremeyince?
Devlet maaş ödeyemeyince!
******
Neden sakız çiğnerken yürüyemiyoruz?
Hadi bilmiyoruz ama denemekten de korkuyoruz.
İlle bir işi yaparken, öteki baltalanacak.
Olmaz mıydı kontrollu bir açılım?
Olmaz mıydı denetimli bir yeni yıl.
Trafikte 4 koldan pusu kurmayı biliyoruz da.
Restaurant ve otel mi kontrol edilemeyecekti!
Neden kontrol yerine kapanma?
*****
Yarınlarda ne olacak?
Yoksulluk bu denli tetiklenirken hele?
Üst kurul halka harçlık mı dağıtacak?
Hasta olmadınız susup, mide sesinizi dinleyin mi denecek?
Olmuyor arkadaşlar.
Kaş yapıyoruz ama gözler çıkarılıyor.
Daha uzun vadeli düşünebilmeliyiz.
Denetim ve kontrol es geçilip, yasağa sığınılamaz.
******
Bu noktada esas görev Başbakanın.
Derhal bir açılım planı yapmalı.
Yarın ne yapacağızı tasarlamalı.
Denetim ve kontrollu açılımı sağlamalı.
Yoksa yoksulluk göstere göstere geliyor.
Ve yoksulluğun hesabı Saner’den sorulacak.
Hem de bu hesabı ilk kim soracak biliyor musunuz?
Bugün kapanmaya cibbana çekenler soracak.
En çok onlar bağıracak.
En çok onlar şikayet edecek.
Saner’e bir dost uyarısı.