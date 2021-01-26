Serbest Kürsü / Levent Özadam
Yerel vakalar konusu artık kontrolden çıktı çıkıyor…
Sağlık Bakanlığı ve üst kurul da bir takım baskılar nedeniyle doğru kararlar üretemiyor!
Onlar tam kapanmadan yana tavır ortaya koysalar da hükümetin diğer üyeleri haklı olarak ekonomik nedenleri de ortaya koyarak çaresizliklerini ortaya koyuyor…
Anlayacağınız herkesin haklı olduğu bir süreçten geçiyoruz!
Buna ek olarak da şimdi bir memur düşmanlığı körüklenmeye başladı…
Daha da önemlisi kamuoyunda resmen bir panik havası var!
Artık dost sohbetleri bile sadece yerel vakaları konu alıyor…
Her hayatını kaybeden birisi olunca da korku ve endişe hakim oluyor!
Hele de son olarak genç ölümler başladı ya…
İnsanlar haklı olarak hep birden kapanalım demeye başladı!
Can elbette her şeyden tatlıdır ama birde ekonomik gerçeklerle yüzleşiyoruz zamanı gelince…
Paralar suyunu çekince ne sağlık ne başka bir şey ön planda kalıyor!
…
Yaşanan bu süreçte güvensizlik kendini fazlasıyla göstermeye başladı…
Bundan en çok da ülke yöneticileri nasibini alıyor!
Alınan kararların ne kadar doğru olup olmadığı tartışılıyor şimdi…
Hükümet edenler kapanma konusunda kafa karışıklığı yaşayıp birbirleriyle ter düşerken doğal olar da vatandaş kendi çözüm önerilerini ortaya koymaya başladı!
İşte onlardan bir tanesi;
“Öncelikle hemen kapanalım. Sonrasında Hükümet ekonomik tedbirleri alsın. Önce sağlık. Sonra da hiç kimse 1 aylık gelirden geri kalmakla batmaz.
1-Sağlık ve Güvenlik güçleri hariç kimse maaş almasın.
2-Kiralar 1 aylığına dondurulsun.
3-Mevduat ve Kredi faizleri dondurulsun.
4- Elektrik paralarını bir aylığına devlet karşılasın.
5-GSM ve İnternet şirketleri bu kadar zamanlık müşterilerine 1 aylık fatura almasın.
6-AKSA bu kadar yıldır elektrik sattığı bu halka verilmek üzere elektrik kurumuna 1 ay bedava elektrik versin.
7- Devlet gerçekten ihtiyaçlı ailelere devlet kurumları aracılığıyla gıda yardımı yapsın.
8- Okullar artık bu yılı tatil ilan edip öğrenciler gelecek yıl aynı sınıfı tekrar okusun.
9- Sağlık hiçbir şeyden önemli değildir…”
…
Demek ki vatandaş artık kendini yönetenlere güvenmiyor…
Yukarıdaki öneriler de hayli mantıklı ve uygulanabilir görülüyor!
Bir ay tamamen kapanalım…
Kimse maaş almasın eşit şartlarda vakaların düşmesini bekleyelim!
Yani vatandaş diyor ki;
Herkes elini taşın altına koysun…
Acıyacaksa da hepimizin canı aynı oranda acısın!
Yani kısaca fedakarlık bu işin birinci kuralı…
Kimi cebini doldurmaya devam ederken kimisi bütün sorumluluğu yüklenmeyecek!
Denemekte fazda vardır…
…
Ülke şartları ortada…
Ama belli ki yaşanan süreci pek de dikkate almayan başka bir kesim var!
Şu anda çok dışarıya yansımasa da müdür müsteşar kavgaları yaşanıyor hükümet içinde…
Kimse halinden memnun değil, dayısını bulan devletteki görevinden daha üst makamları istiyor!
Hükümet bu konuda yanlış yapıyor, bu işi bir an önce bitirmesi lazımdı…
İnanın ki bizi arayıp da yakın olduğumuz makamlardan kendilerine üst düzey yöneticilik görevi verilmesi için aracı olmamızı isteyenler de var!
Bizim bu işlerle ne alakamız varsa artık…
Rica minnetleri bir görseniz şaşan kalırsınız!
Onun içindir;
Hükümet ortakları bir an önce atama tartışmalarına son nokta koymak zorundadır…
Bireysel ve partisel kaygıları bir yana koyarak ülkenin gerçek sorunlarına odaklanın!
Yarın çok geç olabilir…
MESAJ KUTUSU
Sayın Fikri TOROS, ne yazık ki sizin de dile getirdiğiniz gibi pandemi sürecinde alınması gereken ekonomik önlemlerde çok geç kalındı, çünkü bunların kafaları bambaşka yerde. Bu nedenle en azından bu işten anlayanlar olarak siz öncülük edip hükümetin önüne öneri paketi koyabilirsiniz!
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Sayın Halil TALAYKURT, sizin müsteşarlık konusu tamam gibi bir şey. Bir kaça güne kadar atam yazınız hazır olacak şimdiden hazırlıklara başlayabilirsiniz. Uzun bir dinlenme döneminden sonra yoğun ve yorucu bir dönem sizi bekliyor…
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Sayın Erhan ARIKLI, Sanayi bölgesini ziyaret etmişken bir de geçmiş dönemlerde haksız yere verilen sanayi arsalarını da mercek altına alıp bu konuda ciddi bir soruşturma başlatmanız iyi olacaktır. Hele de şu partiye yardım karşılığı verilenleri deşifre edebilirseniz büyük amme hizmeti yapacaksınız!
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Sayın Mehmet Ali GÜRÖZ, Zarai Levazım’da sürpriz bir şekilde belli kişilere terfi verileceği yönünde ihbarlar gelmeye başladı. Bu sıralar radarları sonuna kadar açmak iyi olacaktır zira tepeden inme kararlar alınması bekleniyor!
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Sayın Resmiye CANALTAY, genel sekreterlik konusunda geri adım atmanız yerinde ve doğru bir karardı. Bu süreçte çok üzüldünüz ama bunun asıl sebebinin siz olmadığınızı da bilmeniz gerekir. Artık kader utansın deyip bir süre sessiz kalmakta yarar var…
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Sayın Gürkan KARA, sizin müsteşarlık atamasına birileri fena halde takoz koymuş diye duyduk. Bu sıralar fazlasıyla gergin olduğunuz gözleniyormuş, makam ve mevki için üzülmeye değer mi? Hayatın tadını çıkarın deriz…
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Sayın Reşat DEĞİRMENCİ, Tarım Dairesi Müdürlüğü görevine atandıktan sonra tarımda çok ciddi çalışmalar başlatıp yeni ürünler üzerinde başarılı çalışmalar yapmanız bu kesimde memnuniyetle izleniyor. Başarılı çalışmalarınız devamını dileriz.
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Sayın Rifat GÜNAY, KKTC’de şubeleri bulunan bazı Türkiye bankalarının kendi şubeleri arasında bile havale ücretlerini yüksek tutması vatandaş tarafından eleştiriliyor. Acaba bunlar burada yaşayanları varlık içinde yüzdüklerini mi zannediyorlar? Umarız konuya dulyarlılık gösterip ilgilenirsiniz…
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Sayın Senih ÇAVUŞOĞLU, balerin konulu kolajınızı sosyal medyada niye paylaşmadığınızı merak edenler olmuş ki bu konuda mesajlarınız gelmeye başladı. Kişi ve konu çok mühim olduğu için bu eserinizi kamuoyuyla paylaşmanız gerekiyor. Küsecek olanlar da ayrı yatsın artık!
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Sayın Ali TUNÇTAŞLI, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi verilmeyince hayli içlenip başka görevleri kabul etmediğiniz konuşuluyor. Siyasette daha çok gençsiniz biraz sabrederseniz önünüzdeki kapılar yakında sonuna kadar açık olacak biraz beklemekle bir şey olmaz…