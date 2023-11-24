Amasya'da dükkân sahibini bulamayan müşteri, iş yerinin önündeki çalı süpürgeyi alarak, kapıya telefon numarasının da yazılı olduğu, "Süpürge aldım, Iban'ınıza yollayayım tutarı" notunu bıraktı.

Yüzevler Mahallesi'nde bakliyat ürünleri satan dükkân sahibi, bir yere mal götürmek için kısa süreliğine iş yerinden ayrıldı. O esnada dükkâna gelen bir müşteri, kapının önündeki satılık çalı süpürgesini alıp kapıya bir not bıraktı.

Dükkâna geldiğinde telefon numarasının da yazılı olduğu "Süpürge aldım, Iban'ınıza yollayayım tutarı" notunu görünce çok şaşıran dükkan sahibi, notun üzerindeki telefon numarasını arayarak müşteri ile iletişime geçti.

Dükkân sahibinin banka bilgilerini alan müşteri, süpürgenin bedelini dükkan sahibine gönderdi.

Dükkân sahibi Emre Can Kantarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, notu görünce duygulandığını söyleyerek, "10 dakikalığına bir yere malzeme götürmek için dükkânı kilitledim. Dükkânıma geri döndüğümde kapıda bir notla karşılaştım. Sağ olsun duyarlı bir müşterimiz, dükkân kilitli olduğundan dolayı, kapıda süpürge vardı. Süpürgeyi almış, küçük bir not bırakmış. Gerçekten iyi insanlar hâlâ varmış, sağ olsun insanlık ölmemiş." diye konuştu.

Müşterinin süpürgeyi alıp notu bıraktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.