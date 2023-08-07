Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “işgal altındaki Mağusa şehriyle ilgili olarak kapalı bölge Maraş’a vurgu yapılan birleştirilmiş ve güncellenmiş" bir çalışmanın Eylül ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Bu çalışmanın “İmar ve Yeniden Yerleşim Kurulu Başkanı"yla ilgili istişarelerin devamı niteliğinde olduğunu kaydeden Hristodulidis, söz konusu çalışmanın, bölgenin yeniden inşası ve bölgeye yeniden yerleşim için devlet, kamu sektörü tarafından Kıbrıs sorununun çözümünün hemen ardından yapılması gereken somut faaliyetleri kapsayacağını sözlerine ekledi.

Sözde “Maraş Belediyesi” tarafından geçen Cumartesi akşamı Derinya’daki “Mağusa Kültür Merkezi"nde düzenlenen “anti-işgal etkinliği” bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in etkinlikte yaptığı açıklamaya yer veren Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in etkinliğe katılan kapalı bölge Maraş kökenli Rumlara, "siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü için çalıştığı" güvencesi verdiğini yazdı.

-Kıbrıslı Türk ve Rumlardan ortak etkinlik

Gazetede yer alan bir diğer habere göre, sözde “Maraş Belediyesi” Kültürel Etkinlikler Komitesi Başkanı Nikos Karullas ise açıklamasında, Kıbrıslı Türk ve Rumların, Dünya Barış Günü ve BM Genel Kurulu'nun toplanma günü olan 21 Eylül’de kapalı bölge Maraş’la ilgili ortak bir etkinlik yapacaklarını söyledi.

-Sözde “Maraş Belediye Meclisi"nin açıklaması

Öte yandan, Sözde “Maraş Belediye Meclisi” ise açıklamasında, Rum kesimi tarafından ezelden beridir diplomatik aşamada çeşitli faaliyetlerde bulunulmuş olmasına rağmen, sonuç olarak izlenen stratejinin yeterli olmadığı gibi, kapalı bölge Maraş’taki planlamaları ve yeni oldubittileri önlemeye muktedir olmadığının ortaya çıktığını düşündüğünü ifade etti.

Gazete, belediyenin, geçen Cumartesi akşamı etkinlikte dağıtılan metinde, yeni Rum hükümetini, gerek Türkiye’yi yola getirebilecek ve müzakere masasına geri döndürebilecek, gerekse çıkmazdan tek sorumlu kişi olarak Türkiye’yi ifşa edecek inisiyatifler almaya çağırdığını ifade etti.

Sözde “Maraş Belediye Meclisi” yaptığı açıklamada, BM’nin ilgili kararlarının tayin ettiği üzere, iki toplumun siyasi eşitliğine sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde, Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunmasına yönelik sabit tezini yinelerken “Türkiye ile buradaki temsilcilerinin kapalı bölge Maraş içerisindeki yasadışı ve kışkırtıcı faaliyetlerini kınadığını” da belirtti.

Açıklamasında, bunların yeni oldubittiler meydana getiren faaliyetler olduğu iddiasında da bulunan Sözde “Maraş Belediye Meclisi”, bu yeni oldubittilerin kentin Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümü çerçevesinde iade edilmesi perspektifleri aleyhinde işlev gösterdiğini; aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi kararlarının tamamen etkisiz hale getirilmesine yönelik adımlar teşkil ettiğini ekledi.

Etkinklikle ilgili haber Alithia’da “Hristodulidis: Sağlam Bir İç Cephe Çözüm İçin Gerekli Ön Koşul”; Fileleftheros’ta ise “Maraş’la İlgili Yaralar Açık” başlığıyla yer aldı.

Öte yandan bir grup Rum motosikletlinin geçen Cumartesi Tasos İsaak ve Solomos Solomu’yu anmak için düzenlediği etkinlik de gazetelerde yer buldu.

İlgili haberlerde, Güney Kıbrıs’ın tüm ilçelerinden dün yola çıkan motosikletlilerin, Derinya Barikatı’nda, İsaak ile Solomu’nun mezarının birkaç metre uzağında anma etkinliği yaptığı ifade edildi.