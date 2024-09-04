(Kamalı Haber)- Girne’de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli, Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu" suçlarından tutuklanan Mehmet Uçar teminat talebiyle bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cenk Özyay mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22.08.2024 tarihinde saat 21:05 raddelerinde Girne'de, Girne ve Lefkoşa Polis Müdürlükleri'ne bağlı C.Ö.Ş ekiplerince alınan bilgi doğrultusunda Beşparmaklar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarketin otopark alanı içerisinde yapılan operasyonda Mehmet Uçar'ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu Taurus marka siyah renk 7,65 mm çapında seri numarası olmayan ateşli silah, içerisine takılı bulunan şarjör içerisinde 7,65mm çapında 7 adet canlı mermi ve 2 adette yerde olmak üzere toplam 9 adet canlı mermi tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü yakalandığını, silah ve mermilerin emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, tasarrufunda bulunan ateşli silah ve patlayıcı maddelerin incelenmek üzere PGM Parmak İzleri Şubesi ve Balistik Şube'ye gönderildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarıldığını, toplam 11 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde beklenen balistik raporunun çıktığını, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede kalıcı bağı bulunmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.