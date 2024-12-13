Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda, dün akşam, bir araçta patlayıcı madde sınıfına giren muhtelif markalarda canlı av tüfeği fişeği bulundu.

Polis basın bültenine göre, saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda Güney Kıbrıs’tan gelip KKTC’ye geçiş yapan L.K’nin (E-39) kullanımındaki araçta, gümrük ve polis memurları tarafından arama yapıldı. Aramada, söz konusu şahsın patlayıcı madde sınıfına giren muhtelif markalardaki toplam 242 canlı av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak tasarruf edip, KKTC’ye ithal ettiği tespit edildi.

L.K. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.