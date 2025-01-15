Birinci Av Mevsimi dolayısıyla polis tarafından ülke genelinde yapılan kontrollerde yasak yöntemle ve kanunsuz avlanma suçlarından 2 kişiye para cezası verilirken, 2 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Polis bültenine göre, Mehmetçik’te 9 numaralı av bölgesi içerisinde S.C’nin (E-71) avlanmada yasaklanmış yöntem olan cep telefonuyla cikla sesi çıkarmak suretiyle ve Ö.K’nin (E-49) ise yine avlanmada yasak yöntem olan araç içerisinden kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi. Bahse konu şahısların her birine, işlemiş oldukları suçlara istinaden asgari ücretin iki katı (80 bin 872 TL) tutarında idari para cezası kesildi.

Öte yandan, Mehmetçik’te bu sabah 11 numaralı av bölgesi içerisinde, ava açık bir günde, B.H.(E-23) adına kayıtlı av tüfeğiyle birlikte 34 adet muhtelif markalardaki canlı av tüfeği fişeğini, avlanması için K.Ö’ye (E-19) verip konu şahsın adına kayıtsız ateşli silahla patlayıcı madde tasarruf edip taşıyarak, kanunsuz olarak avlanmasına müsaade ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahısları tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.