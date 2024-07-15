Alayköy’de yapılan operasyonda, tasarrufunda kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde bulunduran iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 5.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Alayköy’de operasyon yapıldı.

Operasyonda, İ.Ü. (E-35) ve R.K.’nin (E-35) kullanımındaki araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda iki adet tabanca, tabancalara ait iki adet şarjör ve 25 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu kişiler tutuklandı.