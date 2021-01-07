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Kansız bir çözüm lazım

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

07 Ocak 2021, 04:04

Meclis Başkanlığı yükü Başbakanın omzunda.

Bu sebeple Saner, bir çözüme ulaşmak zorunda.

Bulacağı çözüm kansız bir çözüm olmalı.

Ki icraata dönülebilsin.

Sorunlara eğilinebilinsin.

Yoksa iş büyürse kaos derinleşecek.

En büyük zararı da Saner görecek.

Ki açıkçası Saner’den beklenti limiti yüksek.

Keza benim de beklentim yüksek.

Dürüstlüğünü ve iş yapma hevesini bildiğimden.

Bu yüzden elini çabuk tutmalı.

Çünkü kamuoyu icraat bekliyor.

Ve Saner’in farkını görmek istiyor.

*****

Hükümet atanalı 1 ayı geçti.

Güvenoyundan beri 3.haftada.

Elbette bu sürede tumturaklı icraat beklenmiyordu.

Ancak, adımları atılmış olmalıydı.

Hükümet programına yavaştan dokunulmalıydı.

Ama suni bir gündem aldı başını gidiyor.

Meclis Başkanlığı entrikaları toz duman etti.

Ve aslında berhava edilen cicim ayları.

Cicim ayları, Hükümetlerin yüksek kredili ilk zamanları.

Bu yüzden zor kararlar bu ilk zamanlarda alınır.

Çünkü cicim aylarında kamuoyu kredisi yüksektir.

Tolere edilir, hoş görülür.

*****

Velakin, bir şekilde zaman geçiyor.

Meclis Başkanlığına kilitlenilmiş durumda.

Başbakan mesaisini buna ayırmak zorunda kalıyor.

Resmiye Canaltay mı, Zorlu Töre mi?

Hasan oy verecek mi, Hatice çekimser mi kalacak?

Ve Pazartesi yaşanan durum bir şok idi.

Olası bir ikinci şoktan sonra kırılmalar belirginleşir.

Bu yüzden Meclis Başkanlığı sorunu derhal bitirilmeli.

Yoksa geçen her dakika zarar yazıyor.

*****

Hade Sayın Başbakan.

Bitirin bu sorunu.

Çünkü artık icraat zamanı.

Çünkü çözüm bekleyen çok sorun var.

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