Kocaismail, “Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin 30 yıl dimdik ayakta ve binlerce hastaya her şekilde hizmet verebilmesinin en büyük kaynağı olan bağışlarınızı, bu Kurban Bayramı’nda da yeniden Derneğe bağışlamanız hastalarımıza büyük destek olacaktır” dedi.

“Geçen pandemi süreci ve yaşanan deprem felaketine rağmen, hastalarımıza hizmetlerimizi sürdürebilmek adına canla başla mücadelemize devam etmekteyiz” diyen Kocaismail, derneğin kanser hastalarının ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Kocaismail, Derneğin; ücretsiz psikolog, fizik tedavi, bakıcı hizmeti sunduğunu, oksijen, hasta karyolası gibi ihtiyaç duyulan cihazları ve malzemeleri karşıladığını, hastaların ve refakatçilerinin ulaşım ve konaklama ücretlerine destek olduğunu aktardı.

Raziye Kocaismail, “Binlerce hastaya devlet katkısı almadan hizmet sunmak ancak yüzlerce gönüllünün desteği ile olur” diyerek, 30 yıldır derneği ayakta tutan bağışçılara teşekkür etti.