British Columbia'da olağanüstü hal ilan edildi

Kuzeybatı Toprakları'nın başkenti Yellowknife'ta kent sakinlerinin neredeyse tamamı tahliye edildi

Kanada'nın British Columbia ve Kuzeybatı Toprakları eyaletlerindeki orman yangınlarını söndürme ve tahliye çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

British Columbia Başbakanı David Eby, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yangınların hızla yayıldığını ve durumun kötüleştiğini söyledi.

Yaklaşık 15 bin kişinin tahliye edildiğini belirten Eby, "Bu hızlı kötüleşme nedeniyle bu gece eyalet genelinde olağanüstü hal ilan ediyoruz." dedi.

CBC News, eyaletteki yaklaşık 150 bin nüfuslu Kelowna kentinde ciddi sayıda binanın yangınlarda hasar gördüğünü bildirdi.

Kentteki orman yangınlarıyla mücadelede öncelik alevlere havadan müdahale eden uçaklara verildiği için Kelowna Havalimanı'ndaki uçuşların durdurulduğu belirtildi.

British Columbia Acil Durum Yönetimi Başkanı Bowinn Ma da bölgedeki 20 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldığını ve durumun hızla gelişmesi nedeniyle bölge sakinlerinin kısa sürede toparlanıp ayrılmaya hazır olmaları gerektiğini söyledi.

- Yellowknife'ta neredeyse kimse kalmadı

Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları eyaletinde devam eden orman yangınları, başkent Yellowknife'a yaklaşırken kentte tahliyelerden dolayı neredeyse kimse kalmadı.

Eyalet yetkilileri, 48 saatten daha kısa sürede yaklaşık 19 bin kişinin tahliye edildiğini, yalnızca 2 bin 600 kent sakininin kaldığını kaydetti.

Yellowknife'taki 4 yerleşim noktasının yüksek risk altında bulunduğu belirtilmiş, alevlerin kente yaklaşmasından dolayı iki gün önce bölge halkının tahliyesine başlanmıştı.

Kanada'da 16 Ağustos itibarıyla 1067 orman yangınının devam ettiği ve ülkede bu yıl 21 bin kilometrekarelik alanın yandığı bildirilmişti