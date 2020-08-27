Dr. İlker İpekdal

Kan sulandırıcı ilaçlar tıbbın birçok alanında uzun yıllardır kullanılıyor.
Hedeflenen etki doğrultusunda, vücuda farklı yollardan veriliyor.
Bunlardan bir tanesi de cilt içerisine enjekte edilen kan sulandırıcı iğneler.
Kan pıhtılaşması riski yüksek olan hastalarda, düşük tehditi olan gebelerde, tekrarlayan felç olaylarında, kalpten pıhtı atma riskinin olduğu durumlarda ve başka birçok nedenlerle hastaların imdadına koşuyorlar.
Bu kan sulandırıcı iğneler, Covid-19 tedavisi sırasında da ihtiyaç duyulan iğneler haline geldi.
Covid-19 enfeksiyonunda, virüsün kan damarlarının içini döşeyen hücrelerini de etkilemesinden dolayı, kanın pıhtılaşmaya olan eğilimi artıyor.
Covid-19 tedavisinde, kullanımına oldukça sık başvurulur hale geldi.
Ülkemizde zaman zaman eksilse de temininde ciddi sorunlar olmuyor.
Hemen tüm eczanelerden reçetesiz bile alınabiliyor.
İlaç ve eczacılık dairesinden sigorta kapsamında alınabilmesi için ise, her zamanki gibi kamu hekimi tarafından o kutsal kamu reçetesine (!) yazılması zorunluluğu bulunuyor.
Bu ilaçların ülkemizde kaç kişi tarafından kullanıldığı ise, kayıt ve takip sistemimizin yetersizliğinden dolayı bilinmiyor.
Artması muhtemel Covid-19 vakaları ile birlikte, kan sulandırıcı iğnelere ihtiyacın artacağını söylemek için müneccim olmaya gerek yok.
Dolayısıyla, önümüzdeki aylarda Türkiye’den ve Avrupa ülkelerinden kan sulandırıcı iğnelerin temininin zorlaşabileceği göz önünde bulundurularak, Sağlık Bakanlığı ile İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin, yumurta kapıya dayanmadan, ellerinde bu ilaçları yeteri kadar bulundurabilmek adına tedbirlerini şimdiden almaları önemli.
Bir diğer konu da, Covid-19 hastalığını yenenlerin bağışlayacakları plazmalar.
Tam anlamıyla hayat kurtarıcı olabiliyorlar.
Ülkemizde de Covid-19 vakaları artacak.
Plazma ihtiyacı da artacak.
Bazı meslektaşlarım ve bazı gazeteciler daha önceden de bu konuya dikkat çektiler.
Ancak, ne yazıktır ki, Sağlık Bakanlığı tarafından henüz bir adım atılmadı.
İdeali, ülkemizdeki Covid-19 tanısı konulup da iyileşen bireylerle daha fazla vakit kaybetmeden temasa geçilerek, gönüllüler arasından plazma teminine uygun olanlardan plazma tedarikine de başlanmalıdır.
Gerekirse bu konuda, Türkiye ile bir ön görüşme de yapılmalıdır.
Değerli okurlar;
Covid-19 tedavisinde, kan sulandırıcı iğneler ve plazma tedavisi, öne çıkan iki tedavi yöntemidir.
Önümüzdeki aylarda, hayat kurtarıcı bu tedavilerden ikisine de ihtiyaç duyma riskimiz gittikçe artıyor.
Sağlık Bakanlığı’na ve İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne düşen görev, bu tedavilere yönelik tedbirlerin bir an önce alınmasıdır.
Temennimiz, uyarıların bir nebze de olsa dikkate alınmasıdır.
Dr. H. İlker İpekdal
İletişim: 0542-8529899