Polis, 29 kamyon sürücüsünün, kamyonların trafikte bulunmasının yasak olduğu saatlerde, kamyonla seyir halinde olmalarından dolayı rapor edildiğini duyurdu.

Polisten verilen bilgiye göre, 1-21 Mayıs arasında yapılan trafik denetlemelerinde, kamyonların trafikte bulunması yasak olan saatlerde, kamyonla seyir halinde bulunmasından dolayı 21 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar (07.00 - 08.00 saatleri arasında), 5 bin kilogram ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyir halinde bulunmasının yasak olduğu belirtildi.