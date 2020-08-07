Dr. İlker İpekdal

Seyahat eden yazılardır kamyon yazıları.
Sahiplerinin ince zeka pırıltılarıdır.
Her konuya değinir, her telden çalarlar.
Yaşanmışlıkları yansıtır, inceden inceye dokundururlar hayatın gerçeklerine.
Çoğu esprili olsa da, özlerinde derin anlamlar içerirler.
Hadi gelin, siyasetin hoşgörüsünde, uyarlayalım kamyon yazılarını bizim siyasilere…
Öyle bir sihirbazsın ki beni bile kaybettin gülüm. (Sayın Ünal Üstel’in, kendisini görevden alan Sayın Tatar’a çıkışı)
Kasko yok muska var! (Sayın Pilli’nin COVID-19 ile mücadele stratejisi)
Gönlünde yer yoksa güzelim, fark etmez ben ayakta da giderim. (YDP, Milli Mutabakat Hükümeti önerisine cevap alamayınca.)
Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık. Onlar kendileri indiler. (HP’nin hükümet ortaklığına bakış açısı)
Miras değil alın teri… (Sayın Serdar Denktaş’ın kendisini izahı)
Otopsi istiyorum… Hayallerim kendi eceliyle ölmüş olamaz. (Sayın Özersay’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası olası yorumu)
Rampada yavaş, düzlükte savaş. (Sayın Mustafa Akıncı’nın ülke içi meselelerde izlediği taktik.)
Baba ben vatan borcunu ödemeye gidiyorum sen de benim borçlarımı öde… (Sayın Olgun Amcaoğlu’nun ekonomiye bakışı).
Dalgasız denizde herkes kaptan… (Sayın Sıla Usar İncirli’nin CTP Başkanlığı’na doğru emin adımlarla ilerleme durumu)
Tüplüyüm ve öfkeliyim. (Sayın Bertan Zaroğlu)
Çekemeyen anten taksın. (Sayın Gülşah Şanver Manavoğlu’un halet-i ruhiyesi)
Algıda seçiciysem günahım ne? (Sayın Mehmet Çakıcı)
Doktor değilim ama hastam çok. (Sayın Zorlu Töre)
Trafik Kurallarına uysan, ölür müsün? (Sayın Tolga Atakan’ın derdi)
Benden sana bir akıl, aklın varsa tek takıl. (Sayın Hüseyin Özgürgün’ün ‘’zoraki’’ gurbet durumları)
İhtimaller sana özel. (Sayın Sibel Siber’in Cumhurbaşkanı adayı olması durumu)
Hatalıysam aramızda kalsın. (Sayın Tufan Erhürman’ın seçim taktiği)
Güvendiğim dağlara kar yağdıranlar, hazırlanın kaymaya geliyorum. (Otel işletmecilerinin bazı bürokratlara karşı hissettikleri duygular)
Maziye bakma, mevzu derin. (Sayın Derviş Eroğlu’nun düşünceli tavrı)
Hedefimiz ibre sonu, Allah’ım sen bizi koru (Sayın Ayşegül Baybars’ın imar planı konusundaki kararlılığı).
Dar geliyorsun artık dar, başkent olsan neye yarar. (Sayın Mehmet Harmancı’nın ufku)
Nescafe bile üçü bir arada, ben hala yalnızım. (Serbest çalışan bir hekim ile Sağlık Bakanlığı arasındaki ilişki)
Gittiğim yol, yol değil de manzarasını seviyorum. (Ülkeyi yönetenlerin ortak duyguları)
Sefilleri Victor Hugo yazdı, biz oynuyoruz. (Bildiğimiz halk)
Küçümseme kimseyi, nokta da küçüktür ama bitirir cümleyi. (Seçmenin Cumhurbaşkanlığı seçiminde sergileyeceği tutum)
Dr. H. İlker İpekdal
İletişim: 0542-8529899