Kamuda örgütlü beş sendika, Başbakan Ünal Üstel’e Ağustos 2023’te yapılan görüşmede üzerinde mutabakata varılan konuları hayata geçirme çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) adına ortak açıklamayı yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Meclis yasama döneminin 2 Ekim’de başlayacak olmasına rağmen, söz konusu Yasa Tasarısı’nın henüz Meclis Komitesi’nde görüşülmeye başlanmamasının endişe verici olduğunu kaydetti.

Bengihan, Kamu Görevlilerinin Aylık (Maaş - Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında başlayanlarla, bu yasadan önce işe başlayanlar arasında var olan maaş adaletsizliğinin giderilmesi adına Başbakan ile varılan mutabakatta, yapılacak düzenlemenin Temmuz’dan itibaren geçerli olması konusunda anlaşmaya varıldığını ancak henüz çalışma başlatılmadığını savundu.

Güven Bengihan, hükümete ciddiyetsizlik ve kamu yararını gözetmeme eleştirisinde bulundu.

Ayni toplantıda “vergi adaleti” adına vergi dilimleriyle ilgili yasal düzenlemeye gidilmesi konusunda da anlaştıklarına işaret eden Bengihan, “Gerekli yasal düzenlemenin yapılarak Ocak ayında yürürlüğe girmesi için çalışmaların da henüz başlatılmamış olması kabul edilemezdir. Dahası, Başbakan’la yapılan görüşmede mutabakata varılan, hayat pahalılığı ödeneğinin yılda üç kere maaşlara yansıtılması yönünde gerekli yasal düzenleme için çalışmaların da henüz başlatılmamış olması endişelerimizi artırmaktadır” dedi.

Protokol masasının da toplanmadığına işaret eden Bengihan, “Yasa gereği her yıl kamuda yetkili sendikaların Maliye Bakanlığı tarafından çağrılarak toplanması gereken protokol masası için gereken tüm yazışmalar tarafımızca yapılmasına rağmen, yıllardır sendikalarımız protokol görüşmelerine çağrılmamaktadır. Talebimiz, protokol masasının ivedilikle toplanarak özellikle yukarıda belirtilen yasal düzenlemelerin görüşülüp karara bağlanmasıdır” dedi.