Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), “2. İstanbul İnsan Kaynakları Formu” ve Türk Dünyası İnsan Kaynakları Geliştirme Enstitüsü'nün kuruluş çalıştayına katıldı.

Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin daveti üzerine form ve çalıştayda, KHK’yı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu ile KHK Genel Sekreteri Soley Akçaba temsil etti.

“Toplum 5.0” temasıyla düzenlenen ve Türk Devletleri Teşkilatına üye ile gözlemci devletlerin davet edildiği 2. İstanbul İnsan Kaynakları Forumu’na, daimi üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, gözlemci üye statüsünde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan davet edildi.

Forumda; “10. Devlet Başkanları Zirvesi sonrasında yayınlanan Astana Bildirisi’nin ardından insan kaynakları alanındaki gelişmeleri takip etmek ve daha etkin bir şekilde uygulamak amacıyla Türk Dünyası İnsan Kaynaklarını Geliştirme Enstitüsünün kurulması, ortak eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra 2024 yılı Türk Devletleri Teşkilatı’nın insan kaynakları alanında işbirliğine yönelik planı ve yol haritasına ilişkin görüş ve önerileri” konuları ele alındı.

Çalıştayda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen bir konuşma yapan Komisyon Başkanı Ömer A. Köseoğlu, görüş ve önerilerini dile getirdi.

Forumda ayrıca Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı S. Ömer A. Köseoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Altay arasında ikili görüşme de gerçekleştirilip, gündeme dair bilgi alışverişinde bulunuldu.