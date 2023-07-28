Kamu Emekçileri Sendikası, eşel mobil uygulamasının geçmiş yıllarda olduğu gibi iki ayda bir uygulanmasının artık elzem olduğunu belirterek,” halkın yaşadığı sıkıntılara seyirci kalacaksanız, o koltukları daha fazla işgal etmeyiniz” dedi.

Kamu Emekçileri Sendikası Başkanı Buran Atakan yaptığı yazılı açıklamada, “Milletvekili demek, halkın vekili demek. Halk tarafından seçilen, halkın temsilcisi demek. Bunun başka bir tarifi yoktur ve sizlerden beklenen de bu çerçevede hareket etmenizdir. Halkımızın insanca ve refah içerisinde yaşayabilmesi için ekonomik koşulları sağlamak sizlerin asli görevidir” dedi.

Altı aylık hayat pahalılığının yüzde 33,32 olarak açıklandığını, ancak 47/2010 sayılı yasa tahtında istihdam edilen çalışanlara yüzde 24 oranında yansıyacağını dile getiren Atakan, daha önce bu konu ile ilgili gerekli uyarılar yapılmış olmasına rağmen bu konu ile ilgili en ufak bir adım atılmadığını söyledi.

Atakan, şu anda eşel mobilin 6 ayda bir uygulandığını hatırlatarak, ekonomik şartlar değerlendirildiğinde bu durumunun ne kabul edilir bir tarafı ne de yaşanabilir bir tarafı olduğunu kaydetti.

Dolayısı ile eşel mobil uygulamasının geçmiş yıllarda olduğu gibi iki ayda bir uygulanmasının artık elzem olduğunu belirten Atakan, Türk lirasının bu kadar değer kaybetmediği, enflasyonun bu kadar yüksek olmadığı zamanda bile eşelin mobil iki ayda bir verildiğini anımsattı.

Atakan, mevcut ekonomik şartlarda Asgari Ücret komitesinin yılda en az 4 kez toplanarak günün koşullarına göre asgari ücreti belirlemelerinin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti;

“Bir ülkede gıda enflasyonu, mevcut enflasyonun üzerinde ise bu kabul edilir bir durum değildir. Denetimlerin sıklaştırılması ve fırsatçılık düzenine artık son verilmesi kaçınılmazdır. Ne üzücüdür ki ülkemiz kaçak iş gücü, plansız nüfus artışı ve üniversitelerimize okuma adı altında gelen on binlerce göçmen sayesinde çökmüştür. Ne sağlık sistemimiz, ne eğitim sistemimiz, ne de sosyal güvenlik sistemimiz kalmamıştır. Sizleri o koltuklara bizleri temsil etmeniz, bunlara çözüm bulmanız için bizler oturttuk. Eğer halkın yaşadığı sıkıntılara seyirci kalacaksanız, o koltukları daha fazla işgal etmeyiniz.”