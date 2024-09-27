Güneyde kamu sektörü çalışanların maaşlarına yüzde 1,5 oranında zam öngören yasa tasarısı meclise sunuldu.

Fileleftheros’un haberine göre Maliye Bakanlığı ile PASİDİ, SEK ve PEO arasında Haziran 2024’te varılan uzlaşı üzerine hazırlanan yasa tasarısı, en kısa sürede meclisten geçirilmesi ve 1 Ekim 2024 itibarıyla uygulanmaya başlaması hedefiyle pazartesiDen itibaren Maliye Komitesi’nde görüşülmeye başlanacak.

Yasa tasarısı, sendikalarla varılan uzlaşı gereği kamu çalışanlarına verilen maaşlara 1 Ekim 2024 itibarıyla geçerli olacak, en düşük artış 331, 28 euro olmak şartıyla yüzde 1,5 oranında zam yapılmasını öngörüyor.

Maaş ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 1,5 zam için 2024-2025 bütçesinden yapılacak harcamanın 40 milyon 100 bin euro olacağı tahmin ediliyor.

Kamunun hizmet satın alımı yaptığı kişiler ise yapılacak bu zamdan etkilenmeyecek.