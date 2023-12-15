Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, “Kamil Özay İlk Kitap Ödüllü Yarışma” için başvuru kabulüne bugün başladı. Başvurular 22 Aralık’a kadar kabul edilecek.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kültür Dairesi ile Yazarlar Birliği her yıl farklı bir yazar adıyla, farklı bir yazı türünde yarışma düzenleyecek. Yazım yarışmasının ilki bu yıl “Kamil Özay İlk Kitap Ödüllü Yarışma” adıyla şiir alanında düzenleniyor.

Edebiyat ve araştırma dünyasına yeni şair, yazar, araştırmacılar ve kitaplar kazandırmak amaçlayan yarışmanın şartnamesi, kultur.gov.ct.tr adresinde yayımlandı. Yarışmaya gönderilecek şiirlerin kitap bütünlüğünde olması gerektiği kaydedildi.

-Seçici kurul üyeleri

Yarışmanın Seçici Kurul üyeliklerini, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Şair Mehmet Kansu, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağın Zort, YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Öznur, YDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, YDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Gökbulut, KAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Akalın, UKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç ve Kıbrıs Edebiyat Derneği Üyesi Edebiyatçı Yıltan Taşçı yapacak. Yarışmanın sonuçları yapılacak değerlendirmelerin ardından 19 Ocak 2024'te kamuoyuyla paylaşılacak.

Seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları ile Kültür Dairesi personelinin katılamayacağı yarışmada, seçici kurul değerlendirmelerini yaparken ödüle değer eser bulmama hakkına da sahip olacak. Birincilik ödülünün bir kişinin dosyasına verilmesi planlanan yarışmada seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda birden fazla dosyanın birincilik ödülüne layık bulunması halinde birinciliği paylaşacak dosyalar tek bir kitap olarak yayınlanabilecek.

-Ödül töreni Dünya Şiir Günü’nde

Yarışmanın ödül töreni ise kitabın basılmasının ardından 21 Mart Dünya Şiir Günü etkinlikleri çerçevesinde 21 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek.

Yarışma 2024’te Mustafa Gökçeoğlu adına araştırma dalında, 2025’te Hikmet Afif Mapolar adına roman dalında, 2026’da Fikret Demirağ adına şiir dalında ve 2027’de Semih Sait Umar adına öykü dalında yapılacak.