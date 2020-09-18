Derviş Gezer

Hani esip gürlemiştiniz ya!
Hani “haberim yok” demiştiniz.
Hani “bakanınızı” görevden almıştınız.
Hani olmaz böyle şey demiştiniz.
E hade bakalım.
Üzerinden epey zaman geçti.
Polis ön raporuna göre Üstel azledilmişti.
Rapor tamamlanınca gereği olacak demiştiniz.
Ne oldu o rapor?
Silinen kayıtlar vardı hani!
O kayıtlar geri getirilmişti.
E bekliyoruz Ersin Tatar.
Ben değil, kamuoyu bekliyor.
Unuttuk sanmayın.
Unutan varsa da hatırlatacağız.
*****
Cumhurbaşkanlığı propagandası çok mu zamanınızı alıyor.
Olsun.
Ayırın birkaç saat.
Çağırın yeni Polis Müdürünü.
Versin brifingi.
Tabi Soyalan brifingi yapmamışsa.
E nerede bu bilgiler.
Hani paylaşacaktınız.
Hatta söylentiler var.
Bir Bakanınız görüntülerde varmış.
Siz de gördünüz mü o Bakanı kayıtlarda?
Herkes isim de zikrediyor aslında.
Yani herkes herşeyi biliyor.
Siz sustukça kimi koruduğunuzu zannediyorsunuz?
Kendinizi mi?
Kayıttaki siyasetçiyi mi?
*****
Bu arada Kudret Özersay da pek suskun.
Konu hakkında Bakan kellesi istemişti.
Silinmiş ama geri gelmiş kayıtları merak ediyor mu?
O kayıtlardakinin kimliğini biliyor mu?
Bilmiyorsa merak etmiyor mu?
Şimdi zamanı değil diyor belki Tatar ve Özersay.
Ama yanılıyorlar.
O kayıtlar aniden şak diye ortaya çıkacak.
Bence hazırlanın ikiniz de şoklara.
Siz sessiz kalınca ortalık sessizleşmiyor.
Siz sessiz kaldıkça ortalık dedikodu doluyor.
Ve dedikodu merkezinde de siz oluyorsunuz.
Yani konu unutulmuş değil diyorum.
Unutan varsa da biz hatırlatacağız.
Bu da bizim size sözümüz olsun.