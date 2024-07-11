Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, basının, toplumların bilgiye ulaşmasında ve bilinçlenmesinde en önemli araçlardan biri olduğunu belirterek, tarafsız, bağımsız ve özgür bir basının demokratik bir toplumun temel taşı olduğunu vurguladı.

KTSO Başkanı Kamacıoğlu, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm medya çalışanlarının Basın Günü’nü kutladı.

Kamacıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basınımız, bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olarak yayın hayatına başlayan Saded’in 11 Temmuz 1889 tarihli ilk yayınından bu yana, aynı kararlılıkla görev yapmaktadır. Medyamızın Basın Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün, doğru ve tarafsız bilginin yayılmasında, kamuoyunun aydınlatılmasında ve demokrasinin güçlenmesinde hayati bir rol oynayan siz değerli basın mensuplarını onurlandırma günüdür.

Basın, toplumların bilgiye ulaşmasında ve bilinçlenmesinde en önemli araçlardan biridir. Tarafsız, bağımsız ve özgür bir basın, demokratik bir toplumun temel taşıdır. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde, halkımız doğru bilgiye erişebilmekte ve bilinçli kararlar alabilmektedir.

Basın mensupları olarak, zorluklarla dolu bir görevi yerine getiriyorsunuz. Dijitalleşmenin getirdiği hızlı değişim, bilgi kirliliği ve çeşitli baskılar karşısında gösterdiğiniz direnç ve kararlılık, takdire şayandır. Sizlerin bu çabaları, toplumumuzun daha şeffaf, hesap verebilir ve demokratik bir yapıya sahip olmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Bu özel gün vesilesiyle, siz değerli basın mensuplarına en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyor, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum.”