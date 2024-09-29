Baf’a bağlı Yolu köyünde dün sabah meydan gelen ateş açma olayının, köyde büyük paniğe neden olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, köyün merkezinde bulunan kahvehanede o akşam, erken saatlerde sona eren bir partinin düzenlendiğini, içeride kahvehane sahibi ve başka iki kişinin daha bulunduğu sırada ise bilinmeyen kişilerce, ateş açıldığını yazdı.

Açılan ateş sonucu kahvehane içerisinde bulunanların binada saklanmaya çalıştıklarını yazan gazete, polisin incelemesi sonucunda kahvehaneye ve kahvehane önünde bulunan araca toplam beş el ateş açıldığının tespit edildiğini belirtti.

Habere göre polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken kahvehanede bulunanlar, kimseden şüphelenmediklerini belirttiler.