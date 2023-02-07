Enkazdan 7 bin 840 kişi sağ kurtarıldı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 316 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 bin 293 kişinin yaralandığını, 7 bin 840 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını bildirdi.

Tatar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerle ilgili AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Depremlerde 2 bin 316 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 293 yaralandığını açıklayan Tatar, 6 bin 217 binanın yıkıldığını belirtti.

Tatar, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Enkazdan sağ kurtulan vatandaşımızın sayısı ise 7 bin 840. Şu ana kadar daha önceki brifingde de belirttiğim gibi bölgeye çok sayıda barınma ve yaşam malzemesi akışı devam ediyor. Bu arada personel ve araç sayısı da çok ciddi miktarda artış gösterdi. Bölgede şu anda 10 bin 176 personel, 10 bin 409 AFAD gönüllüsü ve destek ekipleri, 4 bin 470 Mehmetçiğimiz görev yapmakta. Yani şu anda aktif olarak görev alan arama kurtarma ekibi sayısı yaklaşık 25 bin civarında."

Bölgede 249 araç ve 3 bin 226 iş makinesinin görev yaptığını dile getiren Tatar, 245 Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) timinin ve 16 özel eğitimli köpeğin de arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını vurguladı.

Tatar, depremin ardından 51 bin 356 kişinin AFAD gönüllüsü olarak sisteme dahil olduğunu, böylece toplam AFAD gönüllü sayısının yaklaşık 680 bine ulaştığını aktardı.

Bir gazetecinin ulaşılamayan yerler olup olmadığına ilişkin sorusuna Tatar, şu yanıtı verdi:

"Nerelerde enkaz olduğu belli, nerelerde yıkılan bina olduğu belli ve bütün buraların hepsine bir şekilde ekipler yönlendirilmiş durumda. Çok geniş bir alan. Bu kadar geniş bir alanda, açıkçası yaklaşık 25 bin civarında arama kurtarma ekibinin olduğu bir alanda, bir anda her yere ulaşmak çok kolay değil. Ama şu anda her yer kontrol altında ve her yere ulaşılmış durumda. Ama halen enkaz olduğu bilinip de oralarda bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinin başladığı yerler var. Henüz daha yeni yeni başlayan yerler var. Sonuçta şu anda sahadaki her yerde enkazlarla ilgili arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor."

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralılardan durumu kritik olanların ambulans uçakla Ankara’ya taşındığını kaydetti.