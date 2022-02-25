Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bir kenara yazın lütfen…
CTP’nin yeni milletvekili Devrim Barçın yeni hükümet döneminde ortalığı fazlasıyla karıştıracağa benziyor!
Tabi ki olumsuz olarak değil…
Tamamen olumlu olarak!
Vekil olmadan önce tecrübeli bir sendikacı olarak vatandaşa hayati bilgiler veriyordu…
Şimdi vekil oldu, ilgi alanını hayli genişletti!
Dün de bombayı patlattı;
“…edindiğimiz bilgilere göre hükümet, HP ödeneğini durdurma yönünde ek bütçe çalışmalarına başlamış durumda.
Gelir artırıcı hiçbir önlem ve politika geliştirmeden krizin bedelini direk emeği ile geçinenlere, halka ödettirilmesi asla kabul edilemez dostlar.
HP uygulamasının durdurulması durumunda 43.000 Sosyal Sigorta Emeklisi, 14.500 Kamu Emeklisi, 18.500 Kamu Çalışanı, 3.900 Yoksulluk Maaşı alanlar, 5.000 Engelli Maaşı alanlar ile HP ödeneği almaya hak sahibi olan Belediye Emekçileri ve daha binlerce kişi yani toplamda 100.000 kişiye yakın insan, kaybettikleri alım gücünü daha da kaybedeceklerdir”
…
Devrim Barçın artık sendikacı değil milletin bir vekilidir…
Daha ilk günler de görevini layıkıyla yapmaya başlamıştır!
Yaptığı bu açıklamadan sonra bu yazının yazıldığı saate kadar konuyla ilgisi olanlardan bir açıklama bekledik…
Doğru mu değil mi diye!
Biz duymadık, duyan varsa bize de söylesin…
Sevgili Barçın’ın bu açıklamasını okuduktan sonra kendi kendime ilk yorumum şu oldu;
“Kafayı sıyırmış olmalısınız…”
Bugün de aynı duyguları yaşıyorum!
Eğer bu iddia doğru çıkarsa da bizim de edep seviyemiz ters orantı olarak hayli aşağıya düşecektir…
Eğer Devrim Barçın’ın istihbaratı doğru çıkarsa ki umarız da doğru değildir, bunun hesabını bu topluma kimse veremez!
Zira böyle bir kararda ne mantık vardır ne de insaf…
Özellikle Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Maliye Bakanı Sunat Atun hiç gecikmeden bu dehşete düştüğümüz iddia için açıklama yapmak zorundadır!
Hem de hiç gecikmeden…
…
Sevgili okurlar…
Şu anda hemen herkesin gözü kulağı elektrik zammındadır!
Tabi ki bu konuda Kıb-Tek’in Maliye Bakanlığı’nın altında bir kurum haline getirilmesi de manidardır…
Elektriğe yapılacak olan okkalı bir zammın özel sektöre nasıl olumsuz yansıyacağını zaten sektör temsilcileri son günlerde haftadır dile getirmektedir!
Ama asgari ücretli gariban vatandaşın durumu çok daha vahim bir hal alacaktır…
Bu zamla sadece elektrik faturaları havalarda uçmayacak, dolaylı olarak tepeden tırnağa tüm ürünlere aynı orantıda zam yapılacaktır ki bu kaçınılmaz bir durumdur!
Bir de düşünsenize, hayat pahalılığın ortadan kaldırılmasını…
Eğer büyük vaatlerle iktidar olanların ilk icraatları zam olursa, sonrasını da siz, hepimiz düşünelim artık!
Başbakan Sucuoğlu bu nedenle bir takım iddialara anında cevap vermek, halkla iletişimini şimdikinden çok daha yükseltmelidir…
…
Kıb-Tek yetkilileri ardı ardına açıklama yapmaya devam ediyor…
Tutturdular 250 kw dan fazla kullanmayın diye!
Yüzümüze baka baka resmen dalga geçiyorlar sanki de…
Bunun Türkçesi evde ampül, buzdolabı ve televizyondan başka cihaz kullanmayın demektir!
Hatta su motorlarını da kapatın, depolar boşalsın…
Çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi, su ısıtıcısı ve bilumum cihazları gidin hurdalıklara atın ya da evde sadece dekor olarak kullanın!
Ayda bir kere yıkansanız yeter de atar bile ki önümüz yaz, koksak umurlarında bile olmayacak…
Klimalar devre dışı bırakılsın sivrisinekler milleti yesin bitirsin!
Ve bunun adına da çağdaş ve müreffeh bir yaşam densin öyle mi?
Gerçekten de siz kafayı sıyırmış olmalısınız…
MESAJ KUTUSU
Sayın Sunat ATUN, çiçeği burnunda bir milletvekilimiz hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini kaldıracağı yönünde bir iddiada bulundu ancak ilk muhatap olarak sizin bakanlıktan bir açıklama yapılmadı. Eğer doğruysa da böyle bir karar hangi mantık kurallarına göre alındı?
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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, sizin bakanlık konusu tamamen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgi olduğu için verilen sözler maalesef tutulamadı. Yapılan iddialara göre seçimlerde Ersin Tatar’a değil de Mustafa Akıncı’ya destek verdiğiniz zaten uzun bir süredir konuşuluyordu. Ha keşke Meclis Başkanlığı’nı kabul etseydiniz size hayli yakışacaktı…
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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, UBP Genel sekreterlik görevi için teklif aldığınız ancak bunu kabul etmediğiniz konuşulmaya başlandı. Bu konuda özellikle bölge halkının yoğun isteği bulunduğu da söyleniyor.
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, Ukrayna krizinin hemen başında ülkede bulunan tıp öğrencisi bir Kıbrıslı Türk gencin emniyeti için aldığınız tedbirler kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Tecrübe böyle bir şey olsa gerek değil mi?
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Sayın Mehmet HARMANCI, yıkılan tarihi surlar konusunda her kafadan bir ses çıkarken bilim insanları ise sorunun tamamen drenaj yetersizliğinden dolayı yaşandığını ifade eden yorumlar yapmaya başladı, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Ünal ÜSTEL, bakanlığınızın ilk günlerinde bölgelere özel danışman atama hazırlığında olduğunuz ve böylelikle bölgesel sorunları belirleme sistemini uygulayacağınızı duyduk. Bu arada vatandaşlık konusunda gözler üzerinizde olacak gibi gözüküyor zira muhalefet bu konuda hayli hassas davranacak gibi…
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Sayın Hüseyin AMCAOĞLU, yeni bakanlar kurulu listesine aile olarak büyük tepki gösterdiniz ancak burada önemli olanın ülkenin geneline hizmet olması gerektiği konusunda mesajlarınız gelmeye başladı. Biraz olgunluk göstermeniz gerektiği yorumları yapılıyor…
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Sayın Hüseyin Macit YUSUF, gazete manşetlerini belirlerken bel altı vuruşların tercih etmesiniz sanki de daha iyi olacak gibi geliyor bize. Vatan millet derken dozajı fazla kaçırmamak gerekir değil mi?
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Sayın Okyay SADIKOĞLU, birden fazla partinin desteğini alarak bağımsız olarak LTB başkanlığı için çalışmalarınızı hayli yoğunlaştırdığınız konuşuluyor. Bu konuda fazla acele etmemek gerekir zira yerel seçimler sanki de ertelenecek gibi geliyor bize…
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Sayın Aliye SALLAKOĞULLARI, Namık Kemal Lisesi müdiresi olarak okul marşı videosunu yayınlamak için artık gün saydığınızı duyduk. Umarız ada genelinde tüm okullarımıza nasip olur zira gençler bunu hayatları boyunca unutmazlar…